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В России обнаружили заброшенные прототипы АЗЛК 

Motor.ru 5 часов назад
В России обнаружили заброшенные прототипы АЗЛК
Фото: © vk.com/sergey_root
В Ивановской области обнаружили заброшенное конструкторское бюро, которое ранее принадлежало АЗЛК. Вероятно, именно тут разрабатывали мотколяску «Кинешма».
На фотографиях, которые опубликовал пользователь «ВКонтакте» Сергей Рут, видно полноразмерный макет кузова и маленькую двухместную машину с открытым кузовом, которые так и не успели завершить. Но больше интересны дизайнерские скетчи, на которых можно различить элементы той самой мотоколяски «Кинешма».
Заднемоторную коляску с мягким верхом представили в 1996 году, а ее разработка, по некоторым оценкам, началась в начале 90-х годов. Ее создавали для сельской местности и для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на основе этой мотоколяски в последствие были спроектированы более масштабные проекты: городской компактный автомобиль и багги без дверей, крыши и лобового стекла.
Разработкой и дальнейшим созданием мотоколяски занималось предприятие «Автоагрегат», которое располагалось в Ивановской области и в эпоху СССР сотрудничало со столичным АЗЛК. Всего предприятие смогло собрать 350 экземпляров, однако из-за отсутствия финансирования, проект пришлось закрыть в 2003 году.
Весной 2020 года в Нижнем Новгороде обнаружили заброшенные экспериментальные прототипы ГАЗ. Все они хранились в секретном ангаре на заводе компании десятилетиями — все модели были созданы в период с конца 90-х до начала 2000-х годов. После выхода новости о находке, представители ГАЗ заявили, что восстановят все заброшенные модели и они пополнят музей Горьковского автозавода.
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