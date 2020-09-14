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Внедорожник «УАЗ Патриот» лишился самой доступной версии 

Wroom.ru 3 часа назад
«УАЗ Патриот» лишился самой доступной версии
Фото: Wroom.ru
Ульяновский автозавод увеличил цены на свои внедорожники, а также количество версий, предлагающихся покупателям.
Два года назад "Патриот" получил новый двигатель мощностью 150 л. с. и модернизированное шасси. При этом в модельном ряду появилась "упрощённая" версия "Классик Fleet" с прежним мотором ЗМЗ-409, развивающим 135 сил, и передним мостом старого образца.
А теперь "Патриот Классик Fleet", стоивший 895 000 рублей, исчез из продажи. Отныне самый доступный внедорожник обойдётся в 928 000 рублей — цена такой машины увеличилась на 12 тысяч. Более дорогие комплектации подорожали на 17 тысяч рублей.
Аналогичная ситуация — у "Пикапа". Цены на все версии модели увеличились на 12–17 тысяч рублей, а "упрощённая" комплектация "Классик Fleet" исчезла из продажи. Самый доступный пикап теперь стоит 948 000 рублей. Наконец, внедорожник "УАЗ Хантер" подорожал на 22 тысячи и теперь предлагается по цене от 814 000 рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что Ульяновский автозавод отложил запуск глубоко модернизированного "Патриота", к которому прицепилось прозвище "Русский Прадо". Возможно, что в итоге всё ограничится очередным рестайлингом модели.
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Бортжурнал , УАЗ
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