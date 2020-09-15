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GMC показал «режим краба» возрождённого Hummer 

Motor.ru и ещё 1 1 час назад
GMC показал «режим краба» возрождённого Hummer
Фото: © GMC / YouTube
Марка GMC, которая будет выпускать возрождённый Hummer с электродвигателем, показала на коротком тизере принцип работы загадочного Crab Mode или «режима краба».
Судя по видео, электрический внедорожник сможет передвигаться не совсем боком, как краб, а по диагонали. Для этого Hummer научат одновременно подворачивать все четыре колеса в одну сторону. Ожидается, что такой режим, который может стать подспорьем при совершении параллельной парковки, будет предложен в качестве опции.

«Иногда самые большие скачки вперёд совершаются по диагонали», — такой подписью бренд сопроводил ролик.

Кроме этого, GMC раскрыл дату премьеры электрокара, которая состоится 20 октября нынешнего года. Тогда же откроется приём заказов на возрождённый Hummer, построенный на платформе BT1 — версии архитектуры GMT T1XX, лежащей в базе Chevrolet Tahoe.
Новинку выпустят в кузове внедорожника и пикапа с электрической силовой установкой, состоящей из трёх моторов суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. Установка сможет разгонять Hummer с места до 60 миль в час (97 километров в час) примерно за три секунды.
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Комментарии
Бортжурнал , Chevrolet , Chevrolet Tahoe , Hummer
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