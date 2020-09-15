"Знака не видел": можно ли оспорить штраф?

Очень часто в крупных городах автомобилисты паркуют автомобиль в неположенном месте. Такое нарушение не только распространенное, но и многогранное. С одной из граней мы и познакомимся.

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Речь идет о таких ситуациях, когда автомобилист на 100% не виноват. Представим случай - водитель ехал по дороге и решил припарковать автомобиль - поблизости не было никаких запрещающих знаков и табличек. После совершения всех дел он вернулся на место и обнаружил, что его машины нет, увез эвакуатор. Дело вот в чем - очень часто в крупных городах на местах, где запрещена остановка и стоянка, действительно, устанавливают знаки. Но они бывают скрыты за деревьями или другими объектами возле дороги. Кроме того, знак может отвернуть или завалить от ветра, если он не всегда надежно установлен. Вариантов может быть много, но суть одна - водитель поставил автомобиль в место, где это запрещено делать, но, фактически, он не был предупрежден и проинформирован о запрете. Что делать в подобном случае?

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Проблема распространена в большей мере в случаях с парковкой, но с такими же ситуациями водитель может столкнуться и при превышении скорости, движении по односторонней дороге. К сожалению, бремя сбора доказательств, в таких случаях, ложится на плечи водителя. Некоторые настойчивые доходят до конца, а вернее, до суда. Подобное дело в апреле этого года рассматривал Верховный суд. Жительница Москвы нарушила требования, которые предписывала разметка и дорожные знаки, и получила штраф в размере 3 000 рублей. Она припарковала автомобиль в месте, где это не было разрешено, а уже через некоторое время получила письмо с постановлением.

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Единственный нюанс, на который указала гражданка - знака, который бы запрещал остановку, в данном месте не было установлено. Точнее, он фактически там был, но его повернуло в противоположную сторону. Соответственно, его действие в таком случае не должно было распространяться на территорию, где припарковалась женщина. Однако, такое нарушение без проблем зафиксировала дорожная камера - на основании этих данных автомобилистку привлекли к административной ответственности. Гражданка пыталась обжаловать данное постановление. Для этого она направила жалобу в инспекцию, но не получила положительного результата - постановление оставили в силе. После этого она обратилась в районный и городской суд. Все эти процедуры тоже не увенчались успехом. Единственная инстанция, которая встала на сторону женщины, Верховный суд.

Как удалось доказать невиновность

В Верховном суде указали, что постановление о штрафе было выписано в простом порядке, несмотря на то, что нарушение выявили при помощи комплекса приборов, который может работать только в автоматическом режиме. Сотрудники не проверили, является ли комплекс специальным техсредством, которое имеет функции фото и видеосъемки.

Заметим, что при рассмотрении дела об административном правонарушении, обязательными факторами, которые берутся во внимание, является место и время совершения нарушения. Соответственно, любое техническое средство, которое фиксирует данные действия, должно передавать материалы, на которых отражается время и место. Это очень важный параметр при доказательстве вины или невиновности. В конкретном случае этот пункт просто проигнорировали. Вернее, адрес места совершения нарушения указали совершенно другой. Ошибка или нет - судить не нам. Но по адресу, который указали в материалах, действительно имеется знак, который запрещает остановку, чего нельзя сказать о реальном месте, где произошло «правонарушение».

Итог