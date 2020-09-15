Перечислены пять самых частых нарушений ПДД в России 

Портал «Штрафы ГИБДД» провёл исследование и установил пять самых распространённых нарушений российских автомобилистов за три летних месяца 2020 года. Выяснилось, что популярность того или иного нарушения разнится в зависимости от региона.

Чаще всего россиянам выписывают штрафы за превышение скорости на 20–40 километров в час, однако в Москве на долю это нарушения приходится 57,5 процента, а в Санкт-Петербурге — 83,76 процента. Ещё более популярно это нарушение в Краснодарском крае (85,62 процента) и Подмосковье (86,98 процента).

В столице в тройку наиболее распространённых нарушений попали несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (24,6 процента) и движение по неположенной полосе или обочине (5,28 процента). Замыкают московский рейтинг движение или остановка на выделенной полосе для общественного транспорта (3,8 процента) и поворот налево или разворот в неположенном месте (1,5 процента).

Топ-5 нарушений ПДД в России в период с 1 июня по 31 августа 2020 года: превышение скорости на 20-40 километров в час (57,5 процента), несоблюдение знаков и разметки (24,6 процента), движение по неположенной полосе или обочине (5,28 процента) и поворот налево или разворот в неположенном месте (1,5 процента).

В некоторых регионах распространены специфические нарушения. Например, в Краснодарском крае в топ-5 входят штрафы за нарушение правил тонировки (1,31 процента), превышение на 40–60 километров в час и повторное превышение — 2,58 и 1,48 процента соответственно.

В Санкт-Петербурге также часто штрафуют за езду на автомобиле с недопустимым уровнем тонировки (4,45 процента) и повторное превышение на 40-60 километров в час (2,37 процента).

Характерным нарушением для Свердловской области стал выезд за стоп-линию (4,38 процента), а в Хабаровском крае — отсутствие полиса ОСАГО (4,26 процента) и проезд на запрещающий сигнал светофора (3,1 процента).