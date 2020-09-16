Nissan представил конкурента Toyota Supra 

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Спорткар Z Proto дает представление об экстерьере и салоне серийного купе, которое появится в ближайшие 20 месяцев.

Nissan 370Z, шестой по счету представитель династии, известной в Японии под именем Fairlady Z, дебютировал в далеком 2009 году и давно простится в отставку. В настоящее время купе с безнаддувным 3,7-литровым двигателем V6 мощностью 337 л.с. выглядит настоящим олдскулом. Впрочем, его преемник Nissan Z Proto — это тоже "старая школа", хотя и по другой причине.

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Автомобиль пока представлен в статусе концепта, но по пути на конвейер он, скорее всего, не изменится. Его облик — коктейль из стилистических цитат Z разных поколений, в котором доминируют решения из арсенала легендарного 240ZG семидесятых годов и нынешнего 370Z. Классика в современном прочтении с задней оптикой в духе Nissan 300ZX ! Габаритами Z Proto превосходит 370Z — длина равна 4382 мм, ширина — 1849 мм, высота — 1311 мм. Для сравнения, практически столько же у Toyota GR Supra, которая станет главным конкурентом новинки — 4380 мм, 1865 мм и 1290 мм соответственно.

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Салон с 12,3-дюймовой "виртуальной" панелью приборов, тремя дополнительными указателями и минимумом физических клавиш сочетает оцифрованную современность и классическую строгость.

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О технической начинке серийного купе пока не сообщается, но, как ожидается, оно получит двигатель V6 объемом 3,0 л с двумя турбонагнетателями, который выдаст порядка 400 л.с. Обратите внимание, что Z Proto оснащен механической коробкой передач — чем не честный спорткар для пуристов?