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По каким причинам исправный автомобиль может неожиданно загореться 

Car.ru 7 часов назад
Когда исправный автомобиль может неожиданно загореться
Фото: Car.ru
Как оказалось, любой автомобиль может внезапно загореться на дороге, как новый, так и уже давно эксплуатируемый. Эксперты назвали самые распространенные причины подобных аварий.
Прежде всего, причиной может стать заводской дефект. Хотя большинство производителей максимально автоматизировали процесс сборки транспортных средств, все еще водители страдают от того, что их машины загораются и ломаются на трассах. Регулярно даже крупные автобренды проводят отзывные кампании, ремонтируют свои авто и устраняют недочеты.
Еще стоит присмотреться к тормозным колодкам, ведь их неисправность тоже может стать причиной возгорания. Детали сильно нагреваются, когда водитель давит на педаль, а из-за искры происходит пожар.
Зимой многие автомобилисты предпочитают использовать так называемые пусковые жидкости, чтобы автомобиль легче заводился. Тем не менее многие забывают прочитать инструкцию по применению техжидкостей, а потому аварии не избежать.
Одной из самых распространенных причин возгорания остается замыкание проводки. К плачевным последствиям может привести даже некачественный сервис, провода сильно перегреваются, плавят изоляцию и приводят к воспламенению.
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Бортжурнал
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