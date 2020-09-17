На тестах заметили новый Kia Niro 

Корейский кроссовер версии Niro автобренда Kia второй генерации зафиксировали журналисты в объективы своих камер. Транспортное средство проходит испытательные тесты на южнокорейских автодорогах.
Снимки новинки опубликовали в Сети. На этот раз транспортное средство имеет меньше камуфляжной защиты. Авто стало схоже с концептом Habaniro от Kia, показанным в апреле прошлого года в рамках автосалона в Нью-Йорке.
На изображениях можно рассмотреть, что серийная версия кросса вместе с прототипом оснащаются похожими двухуровневыми фарами головного света, линией остекления, углом наклона, размерами задних стоек, а также передней частью в целом. Эксперты рассмотрели, что транспортные средства схожи в рисунке задних фонарей.
Car.ru
Стоит напомнить, что кроссовер Kia Niro первой генерации в прошедшем году распродали в количестве 57 тыс. транспортных средств на территории Европы. Авто в Соединённых Штатах имело меньший спрос — 24,5 тыс. автомобилей. Вторая генерация модели дебютирует в будущем году.