На тестах заметили новый Kia Niro 

Корейский кроссовер версии Niro автобренда Kia второй генерации зафиксировали журналисты в объективы своих камер. Транспортное средство проходит испытательные тесты на южнокорейских автодорогах.

Снимки новинки опубликовали в Сети. На этот раз транспортное средство имеет меньше камуфляжной защиты. Авто стало схоже с концептом Habaniro от Kia, показанным в апреле прошлого года в рамках автосалона в Нью-Йорке.

На изображениях можно рассмотреть, что серийная версия кросса вместе с прототипом оснащаются похожими двухуровневыми фарами головного света, линией остекления, углом наклона, размерами задних стоек, а также передней частью в целом. Эксперты рассмотрели, что транспортные средства схожи в рисунке задних фонарей.

Car.ru