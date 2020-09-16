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Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России во время коронавируса 

Motor.ru 2 часа назад
Коронавирусный рейтинг угонов
Фото: © Toyota
Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг наиболее угоняемых угоняемых моделей в России в период с марта по август 2020 года, то есть с момента начала пандемии коронавируса до настоящего времени. Список любимых автомобилей угонщиков основан на количестве обращений клиентов компании по каско.
Первые две строчки заняли модели Toyota — это кроссовер RAV4 и седан Camry. Их популярность среди угонщиков заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе новичков рейтинга — Hyundai Tucson, который дебютировал сразу в первой пятёрке. Прошлогодний лидер Kia Rio в свою очередь опустился на шестую строчку. Вместе с тем из списка выбыли премиальные модели, например, Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.
По словам экспертов, количество угонов «пока не достигло докоронавирусного масштаба, однако снова наметился рост».

«Весной, в пик пандемии, российские автовладельцы несколько расслабились: стали меньше выезжать, во многих городах действовал пропускной режим, люди уезжали на дачи, на этом фоне число угонов значительно сократилось. Сейчас же темп жизни городов восстанавливается, люди вернулись с дач и отпусков, и угонщики снова активизировались», — поясняет директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Он добавил, что внимание теперь больше привлекают доступные и популярные на российском рынке модели японских и корейских марок. Это может быть косвенно связано с удлинившимися из-за пандемии сроками поставки запасных частей, а также их подорожанием.
Самый любимый приём угонщиков — это так называемые «удочки», а именно удлинители штатного ключа. Этот метод применяется при похищении автомобилей с системой бесключевого доступа (Keyless Entry) и в основном с парковок торговых центров.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Kia , Toyota , Toyota Land Cruiser , Kia Rio , Hyundai Tucson , Альфастрахование
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