Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чем водители такси говорят в дороге? 

Car.ru 53 минуты назад
О чем водители такси говорят в дороге?
Фото: Car.ru
Специалисты провели опрос, в ходе которого было выяснено, о чем говорят таксисты своим клиентам во время поездки.
Оказывается, фразу «Такси — это хобби, на самом деле у меня свой бизнес есть» слышал каждый второй клиент такси. Для такого водителя данная сфера деятельности является обычной подработкой. В столице с такими шоферами сталкивались почти 40% респондентов.
60% опрошенных заявили, что они любят, когда водитель молчит. Как правило, женскому полу во время поездки меньше нравится разговаривать, чем мужчинам — 34% против 46%. Заметим, что жители Москвы с большей лояльностью относятся к таксистам, любящим поболтать, чем люди в Санкт-Петербурге. Если в столице сразу 46% не против пообщаться с шофером на свободные темы, то в Питере показатель не превышает даже 26%.
Во время поездки заводить разговоры о политике решается каждый третий шофер, а каждый пятый говорит о своей жизни и основной деятельности. О семье предпочитают говорить лишь 13% водителей. А вот на очень трудные условия жизни не против пожаловаться каждый 10 за рулем такси.
Респонденты поделились, к каким способам они прибегают, чтобы избежать разговоров с водителем. 54% садятся на задний ряд, 37% звонят по телефону или достают наушники. И только 11% набираются смелости и просят шофера помолчать.
Видео дня. Минтранс подготовил поправки в ПДД
Car.ru: последние новости
Хорошие автомобили, которые так и не стали популярными в России Хорошие автомобили, которые так и не стали популярными в России Hyundai показал обновленную версию Hyundai i30 N Hyundai показал обновленную версию Hyundai i30 N 5 причин, когда исправный автомобиль может неожиданно загореться 5 причин, когда исправный автомобиль может неожиданно загореться
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Немцы уже не те: германский автопром теряет силу
Немцы уже не те: германский автопром теряет силу
Пьяная россиянка сбила дочь и поехала дальше без нее
Пьяная россиянка сбила дочь и поехала дальше без нее
Купили авто с предпусковым подогревом? Вы в группе риска
Купили авто с предпусковым подогревом? Вы в группе риска
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение