О чем водители такси говорят в дороге? 

Специалисты провели опрос, в ходе которого было выяснено, о чем говорят таксисты своим клиентам во время поездки.

Оказывается, фразу «Такси — это хобби, на самом деле у меня свой бизнес есть» слышал каждый второй клиент такси. Для такого водителя данная сфера деятельности является обычной подработкой. В столице с такими шоферами сталкивались почти 40% респондентов.

60% опрошенных заявили, что они любят, когда водитель молчит. Как правило, женскому полу во время поездки меньше нравится разговаривать, чем мужчинам — 34% против 46%. Заметим, что жители Москвы с большей лояльностью относятся к таксистам, любящим поболтать, чем люди в Санкт-Петербурге. Если в столице сразу 46% не против пообщаться с шофером на свободные темы, то в Питере показатель не превышает даже 26%.

Во время поездки заводить разговоры о политике решается каждый третий шофер, а каждый пятый говорит о своей жизни и основной деятельности. О семье предпочитают говорить лишь 13% водителей. А вот на очень трудные условия жизни не против пожаловаться каждый 10 за рулем такси.

Респонденты поделились, к каким способам они прибегают, чтобы избежать разговоров с водителем. 54% садятся на задний ряд, 37% звонят по телефону или достают наушники. И только 11% набираются смелости и просят шофера помолчать.