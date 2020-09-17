Почему отправили в ремонт российские Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz объявила об акции, которая коснулась 11 автомобилей E-Class, S-Class и CLS. В сервисные центры приглашаются владельцы машин, проданных в России с 2017 по 2019 год.

Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации функции предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности. На всех отозванных автомобиля выполнят SCN-кодирование в блоке управления комбинацией приборов. Работы будут проведены бесплатно для владельцев — все расходы компания возьмёт на себя.

Владельцев проблемных Mercedes-Benz оповестят о сервисной акции по телефону или электронной почте. Список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под отзыв, опубликован на официальном сайте Росстандарта.

В минувшем августе штутгартская марка объявила в России более 10 отзывных кампаний. Из-за различных проблем в ремонт отправили более четырёх тысяч проданных на отечественном рынке автомобилей разных моделей. Предыдущий отзыв затронул 329 экземпляров A-Class 2018-2020 годов, на которых обнаружили проблему с дренажным шлангом для кондиционера.