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Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за сбоя в системе безопасности 

Motor.ru и ещё 4 3 часа назад
Почему отправили в ремонт российские Mercedes-Benz
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz объявила об акции, которая коснулась 11 автомобилей E-Class, S-Class и CLS. В сервисные центры приглашаются владельцы машин, проданных в России с 2017 по 2019 год.
Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации функции предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности. На всех отозванных автомобиля выполнят SCN-кодирование в блоке управления комбинацией приборов. Работы будут проведены бесплатно для владельцев — все расходы компания возьмёт на себя.
Владельцев проблемных Mercedes-Benz оповестят о сервисной акции по телефону или электронной почте. Список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под отзыв, опубликован на официальном сайте Росстандарта.
В минувшем августе штутгартская марка объявила в России более 10 отзывных кампаний. Из-за различных проблем в ремонт отправили более четырёх тысяч проданных на отечественном рынке автомобилей разных моделей. Предыдущий отзыв затронул 329 экземпляров A-Class 2018-2020 годов, на которых обнаружили проблему с дренажным шлангом для кондиционера.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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