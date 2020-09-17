Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили 

В России среди водителей ходят разговоры, что все японские автовладельцы меняют машины раз в 2-5 лет. И это совсем не миф, а вполне реальная статистика. Для сравнения, в России, в среднем, водители пользуются одним и тем же транспортом не менее 5-7 лет. Есть и такие машины, которым уже по 20, но они до сих пор передвигаются по дорогам.

Японские почти нулевые машины поставляют на российский вторичный рынок, который пользуется большим спросом. Однако, перед тем, как отправиться туда за подержанным японцем, важно разобраться — из-за чего жители этой страны так быстро избавляются от старых, по их меркам, автомобилей. Люди, которые разбираются в специфике рынков, без замедлений смогут ответить на этот вопрос и найдут, как минимум, три причины, с которыми мы ознакомимся.

Технический осмотр. Это самый первый и главный повод в Японии поскорее продать свой автомобиль. В этой стране у автовладельцев не получается уходить от прохождения ТО, как у нас. Многие россияне завидуют жизни этих людей и постоянно ссылаются на отличное японское качество, но ни одно явление не обходится без минусов. Чтобы пройти техосмотр, здесь нужно отдать приличную сумму — минимум 600 долларов. В эту стоимость уже входит подготовка документации, полис и денежный сбор. Каждый автомобиль должен раз в два года проходить технический осмотр. Если говорить о новой машине, то первый ТО предстоит через 3 года. Если во время диагностики в автомобиле специалисты обнаружат какой-либо дефект, они направляют его на ремонт, за который, как правило, берут около 3000 долларов. Именно поэтому у автовладельцев встает вопрос — потратить лишние деньги на дорогостоящий ремонт или не напрягаться и продать свою машину незадолго до планового прохождения техосмотра. Перекупы с превеликим удовольствием скупают такие машины на рынке Японии, ведь у нас провести диагностику и починку узлов обходится в разы дешевле. В параллель специалисты проводят рекомендацию для граждан России, которые хотят купить японскую машину на вторичном рынке. Если последний ТО проводился 1.5-2 года назад — это повод задуматься, так как автомобиль может скрывать серьезный изъян.

Аварии. Жители азиатских стран очень верят в приметы. Если водитель на машине попадает в дорожно-транспортное происшествие, после этого он сразу продает свой транспорт, так как с этого момента он считается неблагополучным — на наш Жители азиатских стран очень верят в приметы. Если водитель на машине попадает в дорожно-транспортное происшествие, после этого он сразу продает свой транспорт, так как с этого момента он считается неблагополучным — на наш лад «несчастливым». Если же автомобиль побывал в серьезной аварии и получил большие повреждения, от него избавляются еще охотнее. Это объясняется очень просто — на ремонт машины в Японии нужно потратить приличную сумму. Если возникнет необходимость искать донорские детали, ценники могут быть запредельными. В некоторых ситуациях, продажа битой и приобретение новой машины может оказаться экономически выгоднее. Перекупщики на рынке Японии уже успели наладить определенный бизнес и приобретают такие авто по низкой цене. После этого они ремонтируют технику. Недобросовестные люди проводят только поверхностный ремонт, чтобы нельзя было внешне определить, что машина бывала в ДТП. После всех процедур авто выставляется по стандартной на рынке стоимости.

Желание следовать трендам. Многие японцы предпочитают успевать за самыми популярными новинками. Поэтому, когда на авторынке появляется новая модель, которая отличается современными технологиями, многие без замедления продают старый транспорт и покупают новинку. И это, кстати, распространяется не только на автомобили. Японцы — это передовая страна, которая предлагает миру самые новые технологии. Появился новый телефон — нужно купить, новый телевизор — тоже не будет лишним.

Итог. Автомобилисты из Японии уже через 3-5 лет продают свой автомобиль, и на это есть, как минимум, 3 причины. После продажи многие из этих машин поставляются на вторичный рынок России, где пользуются высоким спросом.