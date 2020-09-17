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ТОП-10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов 

Car.ru и ещё 1 6 часов назад
ТОП-10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов
Фото: Car.ru
Коррозийным процессам так или иначе подвержены все автомобили, вне зависимости от производителя. Вот только порой машинам требуется разное время для того, чтобы коррозия стала проявляться и требовала от владельца затрат на выполнение кузовных работ. Аналитики составили антирейтинг автомобилей, которые лидируют по скорости проявления ржавчины.
Бесспорными лидерами перечня становятся Lada Granta и Kalina, Datsun on-DO и mi-DO. Основным преимуществом этих моделей становится доступная цена. Однако водители должны понимать, что обеспечено это экономией на материалах, в том числе и на железе, которое быстро подвергается коррозии, особенно при неаккуратной эксплуатации.
Также в составленном антирейтинге оказываются модели: Lada 4х4, УАЗ Патриот, Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia, Ford Mondeo, Ssang Yong Actyon и Mitsubishi Pajero. Все автомобили не только разработаны из слабого железа, быстро поддающегося ржавчине, но и не имеют дополнительного антикоррозийного слоя, что также является существенным минусом.
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Бортжурнал , Ford Mondeo , Datsun , Chevrolet , Lada Granta , Lada , УАЗ , Mitsubishi Pajero , Daewoo Nexia , Chevrolet Lanos , Mitsubishi , Datsun on-DO
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