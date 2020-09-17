ТОП-10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов 

Коррозийным процессам так или иначе подвержены все автомобили, вне зависимости от производителя. Вот только порой машинам требуется разное время для того, чтобы коррозия стала проявляться и требовала от владельца затрат на выполнение кузовных работ. Аналитики составили антирейтинг автомобилей, которые лидируют по скорости проявления ржавчины.

Бесспорными лидерами перечня становятся Lada Granta и Kalina, Datsun on-DO и mi-DO. Основным преимуществом этих моделей становится доступная цена. Однако водители должны понимать, что обеспечено это экономией на материалах, в том числе и на железе, которое быстро подвергается коррозии, особенно при неаккуратной эксплуатации.