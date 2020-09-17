Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mitsubishi поделилась первой фотографией обновлённого Eclipse Cross 

Motor.ru и ещё 4 3 часа назад
Mitsubishi показала обновлённый Eclipse Cross
Фото: © Mitsubishi
Компания Mitsubishi опубликовала первый тизер кроссовера Eclipse Cross, пережившего лёгкий рестайлинг в середине жизненного цикла. Модернизация Eclipse Cross — часть масштабного плана японской марки по обновлению всего модельного ряда.
В Mitsubishi отметили, что кроссовер пережил «радикальные изменения дизайна передней и задней частей», которые призваны придать автомобилю «более престижный и энергичный вид». При разработке стилистики японцы вдохновлялись электрическим концепт-каром e-Evolution, представленным ещё в 2017 году на автосалоне в Токио.
Судя по фотографии, Eclipse Cross будет походить на шоу-кар силуэтом, оформлением передка с фирменной X-образной решёткой радиатора и «двухэтажной» оптикой с более узкими фарами. Кроме этого, сходство между кроссовером и концептом прослеживается в форме кормы и в дизайне колёсных дисков с пятью спицами.
Motor1 / Концепт-кар Mitsubishi e-Evolution
Согласно плану по обновлению модельной линейки, до конца этого года Mitsubishi покажет гибридный Outlander PHEV и компактный Mirage, следом модернизации подвергнут Outlander Sport (он же ASX). На первый квартал 2021 года запланирована премьера модернизированного Eclipse Cross, а во втором квартале представят Outlander четвёртого поколения.
В Европе, однако, новинки не появятся: компания решила заморозить запуск новых моделей в рамках антикризисной стратегии, призванной урезать расходы на 20 процентов в течение двух лет. Основной фокус марки сместится на Азию.
В России Mitsubishi Eclipse Cross первого поколения доступен с безальтернативной 1,5-литровый «турбочётверкой», развивающей до 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с вариатором и передним приводом. Стоимость компакт-кросса на отечественном рынке варьируется от 2 020 000 до 2 366 000 рублей.
Видео дня. Как получить парковочное место в Москве
Motor.ru: последние новости
Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за сбоя в системе безопасности Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за сбоя в системе безопасности В России обнаружили заброшенные прототипы АЗЛК В России обнаружили заброшенные прототипы АЗЛК Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России во время коронавируса Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России во время коронавируса
Комментарии
Бортжурнал , Mitsubishi Eclipse Cross , Mitsubishi Eclipse , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Tesla перейдет на «бисквитные» батареи
Tesla перейдет на «бисквитные» батареи
Почему отправили в ремонт российские Mercedes-Benz
Почему отправили в ремонт российские Mercedes-Benz
Объявлены комплектации и цены российской Skoda Octavia
Объявлены комплектации и цены российской Skoda Octavia
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение