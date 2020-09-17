Mitsubishi показала обновлённый Eclipse Cross

Компания Mitsubishi опубликовала первый тизер кроссовера Eclipse Cross, пережившего лёгкий рестайлинг в середине жизненного цикла. Модернизация Eclipse Cross — часть масштабного плана японской марки по обновлению всего модельного ряда.

В Mitsubishi отметили, что кроссовер пережил «радикальные изменения дизайна передней и задней частей», которые призваны придать автомобилю «более престижный и энергичный вид». При разработке стилистики японцы вдохновлялись электрическим концепт-каром e-Evolution, представленным ещё в 2017 году на автосалоне в Токио.

Судя по фотографии, Eclipse Cross будет походить на шоу-кар силуэтом, оформлением передка с фирменной X-образной решёткой радиатора и «двухэтажной» оптикой с более узкими фарами. Кроме этого, сходство между кроссовером и концептом прослеживается в форме кормы и в дизайне колёсных дисков с пятью спицами.

Motor1 / Концепт-кар Mitsubishi e-Evolution

Согласно плану по обновлению модельной линейки, до конца этого года Mitsubishi покажет гибридный Outlander PHEV и компактный Mirage, следом модернизации подвергнут Outlander Sport (он же ASX). На первый квартал 2021 года запланирована премьера модернизированного Eclipse Cross, а во втором квартале представят Outlander четвёртого поколения.

В Европе, однако, новинки не появятся: компания решила заморозить запуск новых моделей в рамках антикризисной стратегии, призванной урезать расходы на 20 процентов в течение двух лет. Основной фокус марки сместится на Азию.