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Лить или не лить высокооктановый бензин: вся правда об АИ-98 

Car.ru 2 часа назад
Лить или не лить: вся правда об АИ-98
Фото: Car.ru
Среди водителей до сих пор идут споры о том, насколько важно обращать внимание на октановое число при заливке бензина. По одной из версий, чем оно выше — тем лучше топливо, однако существует и мнение, что высокие показатели вредят двигателю.
Многие автомобильные компании рекомендуют владельцам своих моделей заливать в бак бензин марки АИ-95, однако допускают и использование топлива с индексом 92. Тем не менее многие водители знают, что на самом деле экономия не дает желаемого результата, а ресурс двигателя снижается, как и отдача транспортного средства.
А вот споры вокруг бензина с индексом 98 или 100 продолжаются до сих пор. Использование бензина АИ-95 или 98 прописано в инструкции по эксплуатации транспортных средств, причем данные продублированы и на лючке топливного бака, а вот топливо с индексом 100 остается экзотическим для многих владельцев авто.
Эксперты отметили, АИ-98 действительно немного лучше, чем АИ-95. Топливо с высоким октановым числом предотвращает детонацию при сжатии, а также предотвращает образование отложений на впускных клапанах и стенках камеры сгорания. Но нужно также учитывать время горения. С АИ-98 система охлаждения будет вынуждена работать на износ, а значит пользы владелец не получит.
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Бортжурнал
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