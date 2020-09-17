Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России вырос спрос на автомобили в возрасте до 5 лет 

Car.ru 57 минут назад
В России вырос спрос на автомобили в возрасте до 5 лет
Фото: Car.ru
Российские аналитики отметили, что на рынке заметно повысился спрос на автомобили сроком до 5 лет. Россияне стали покупать машины в возрасте до года чаще на 33%, машины в возрасте от 1 до 2 лет — на 50% чаще, а в возрасте до 5 лет — на 29% чаще.
Эксперты "Авито Авто" отметили, что тенденция роста на спрос вполне объяснима. Многие водители рассматривают подержанные авто с маленьким сроком эксплуатации, как отличную альтернативу, когда стоит вопрос о покупке нового транспортного средства. Примечательно, что чаще всего на вторичном рынке ищут машины с возрастом до 6 лет.
Самыми востребованными среди автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, отметили аналитики, остаются российские модели Lada, в основном Granta, японская Toyota Camry, корейские Kia Rio и не менее популярный Solaris от Hyundai. Российские модели обычно ищут в возрасте до двух лет, Camry — после эксплуатации на протяжении 3-5 лет.
Rio популярна среди авто в возрасте 3-5 лет, тогда как более свежие автомобили данной модели менее востребованы.
Видео дня. Как получить парковочное место в Москве
Car.ru: последние новости
Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили Лить или не лить высокооктановый бензин: вся правда об АИ-98 Лить или не лить высокооктановый бензин: вся правда об АИ-98 Новая версия Kia Sportage снова попалась фотошпионам Новая версия Kia Sportage снова попалась фотошпионам
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Kia , Lada , Toyota , Kia Rio , Toyota Camry
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лить или не лить: вся правда об АИ-98
Лить или не лить: вся правда об АИ-98
«Ничего не помню где-то с 13:00»: на что надеется Ефремов
«Ничего не помню где-то с 13:00»: на что надеется Ефремов
На тестах заметили новый Kia Niro
На тестах заметили новый Kia Niro
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение