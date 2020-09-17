В России вырос спрос на автомобили в возрасте до 5 лет 

Российские аналитики отметили, что на рынке заметно повысился спрос на автомобили сроком до 5 лет. Россияне стали покупать машины в возрасте до года чаще на 33%, машины в возрасте от 1 до 2 лет — на 50% чаще, а в возрасте до 5 лет — на 29% чаще.

Эксперты "Авито Авто" отметили, что тенденция роста на спрос вполне объяснима. Многие водители рассматривают подержанные авто с маленьким сроком эксплуатации, как отличную альтернативу, когда стоит вопрос о покупке нового транспортного средства. Примечательно, что чаще всего на вторичном рынке ищут машины с возрастом до 6 лет.

Самыми востребованными среди автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, отметили аналитики, остаются российские модели Lada , в основном Granta, японская Toyota Camry, корейские Kia Rio и не менее популярный Solaris от Hyundai . Российские модели обычно ищут в возрасте до двух лет, Camry — после эксплуатации на протяжении 3-5 лет.

Rio популярна среди авто в возрасте 3-5 лет, тогда как более свежие автомобили данной модели менее востребованы.