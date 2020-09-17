На АЗС запретят продажу некоторых видов топлива

На территории России, а конкретно на АЗС, планируют запретить продажу всех видов топлива, которые не относятся к классу автомобильных, в этот список попадают судовое и печное горючее. Минпромторг совместно с Росстандартом разработали проект постановления правительства, который разрешает уже с 1 января следующего года реализовывать на АЗС только бензиновое и дизельное топливо.

Сегодня подобных ограничений в стране нет, поэтому пока что допустима покупка и продажа суррогата. Заметим, что некоторые водители прекрасно знают, что заправляют автомобиль судовым топливом - они идут на такой шаг в целях экономии. Однако, не все понимают, что таким образом наносится сильный вред окружающей среде, кроме того, с такими подпитками двигатель очень быстро может попрощаться со своим владельцем. Очень часто водители, которые заправляют машину дизельным топливом, попадаются на уловки мошенников и заливают в авто суррогат.

Пока разрешено. Сегодня в России еще не действует такое постановление, которое запрещало бы продажу судового и речного топлива на АЗС. Пока что розничная торговля осуществляется в соответствии с постановлением, которое было выпущено еще в 1998 году. Оно заканчивает свое действие с 1 января 2021 года. Сегодня многие АЗС продают не только автомобильное топливо, а некоторые продают его под видом дизеля, тем самым обманывая потребителей.

Теперь регулирование ситуации может стать более жестким. В Росстандарте предложенные меры считают самыми правильными на сегодняшний день. В первую очередь, это будет направлено на борьбу с организациями, которые обманывают покупателей. Так как сегодня на многих АЗС продается суррогат под видом обычного топлива для транспорта. Чтобы провернуть такую схему, организациям приходится подделывать документы и совершать другие противозаконные маневры. В итоге страдают сразу 2 стороны - государство не получает акцизы, а покупатель причиняет вред машине и окружающей среде. Если эксплуатировать транспорт, заправленный судовым или печным топливом, он быстро выйдет из строя, из-за чего владелец будет вынужден нести дополнительные убытки. В последнее время случаи с продажей такого топлива фиксируются в меньшем количестве, но полностью они никуда не делись. Например, во Владимирской области такой факт был выявлен сразу на нескольких заправках. В рамках программы госконтроля было выявлено 42 случая несоответствия регламенту реализации топлива. Общая сумма штрафов, которые понесли организации, достигла 18.2 млн рублей.

Разный суррогат. Главное отличие судового топлива от дизельного в разной концентрации серы. Сегодня на рынке встречается очень много аналогичных видов, которые вполне могут реализовываться в виде фальсификата. Однако, на некоторых АЗС такое топливо продают под реальными названиями - судовое, печное, дистиллят и прочее. Честные суррогаты тоже приобретаются владельцами автомобилей. Однако, в этом случае их никто не вводит в заблуждение, они сознательно приобретают такой вид и дают себе отчет в том, какой вред может нанести вещество мотору.