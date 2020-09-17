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Раскрыли недостатки белых автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Раскрыты недостатки белых автомобилей
Фото: Car.ru
Авто белого цвета — популярны среди покупателей из-за их внешнего вида. Они имеют множество плюсов, однако минусов в такой машине достаточно. Далее предоставлены распространенные недостатки.
Грязь. В холодное и дождливое время года такие модели отличаются своей "невыразительностью" и в потребности постоянного мытья на автомойке. Причина — контраст темной грязи и пыли на белой поверхности. Именно эти факторы создают внешнюю неопрятность. А после мойки кузов остается белоснежным несколько километров, буквально до новой лужи или неасфальтированной дороги.
Наличие ржавчины. Большинство владельцев замечают особенность на своих "красавицах". Она заключается в коррозии, которая возникает быстрее, чем на других. Ее очаги находятся на стыках, швах и других труднодоступных местах. Помимо этого, они менее устойчивы к повреждениям от камней и других тяжелых предметах.
Престижность машины. В случае перепродажи автомобиля весомую роль играет марка и ее восприятие среди людей. Белый цвет, как желтый асоциируется с такси (из-за распространённости их на дорогах). Поэтому покупатель может воспринять ее как транспорт для перевозок, что приведет к сложностям.
Зимой плохо видно машину. Чтобы водитель и пассажиры не боялись ездить на дороге, автомобиль должен быть заметным. В заснеженную зиму транспорт белого цвета тяжело заметить. Поэтому это может привести к аварии с транспортом, находящимся в движении.
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