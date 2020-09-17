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От чего на самом деле мрут автомобильные аккумуляторы 

Car.ru 2 часа назад
От чего мрут автомобильные аккумуляторы
Фото: Car.ru
Обычно автомобильные аккумуляторы не доставляют владельцам транспортных средств лишних хлопот. Однако, неправильная эксплуатация, халатность водителя и другие факторы, могут повлиять на работу батарей.
Прежде всего стоит помнить, что любой аккумулятор может работать ограниченное время. Сразу после производства в батарее начинают осуществляться химические и физические процессы, а потому покупать батарею "про запас" не стоит. Обычно аккумулятор выдерживает как минимум пять сезонов, если он качественный.
Если же наблюдаются частые поломки, объяснить это достаточно просто — многие бренды на рынке, особенно вторичном, подделываются. Также производители прибегают к уменьшению количества свинцовых пластин внутри батареи, в итоге снижается и потенциал. Некачественный аккумулятор выходит из строя буквально через несколько месяцев, особенно если еще и увеличиваются нагрузки на автомобиль.
Неправильная эксплуатация тоже скажется негативно на сроке службы батареи. Зимой особенно заметно, что аккумулятор теряет мощность, а вот реанимировать его бывает достаточно сложно. Летом же перегревается электролит внутри батареи, жидкость активно выкипает, а пластины разрушаются.
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