Как правильно обкатать автомобиль 

Каждый владелец нового автомобиля обязательно слышит в свой адрес немалое количество советов о том, как правильно провести обкатку машины.

Нередко подобного рода советы настолько отличаются, что человеку без должного уровня подготовки совершенно непросто разобраться во всех имеющихся нюансах этого непростого, по его мнению, процесса.

Необходимость обкатки. Не стоит прислушиваться к мнению о том, что машины современной конструкции стали настолько совершенны в техническом плане, что процесс обкатки можно и не проводить. Обоснование у такого мнения попросту отсутствует, по той причине, что отмены элементарных физических законов не проводилось. Все детали, независимо от того, какого рода технологии были использованы в процессе их изготовления, требуют для себя адаптации, то есть обыкновенной притирки. Игнорирование этого факт означает обречение мотора, трансмиссии и других узлов машины высокой точности на функционирование с увеличенными нагрузками, находящимися за пределами их самой высокой степени эффективности. Итогом станет значительное сокращение срока службы этих деталей, даже без учета увеличенного потребления масла и топлива.

Правила проведения. Нередко от менеджеров автомобильных салонов можно услышать о том, что достаточным будет проведение только холодной обкатки, то есть, после ее выполнения, горячую обкатку можно будет и не выполнять. Имеется в виду, что все детали уже являются готовыми к использованию — можно только нажимать на газ и получать наслаждение. На самом деле, ситуация обстоит далеко не так. Несмотря на то, что некоторыми производителями проводится «холодная» обкатка в условиях предприятия, это делается исключительно для того, чтобы определить возможное наличие имеющихся дефектов. Проведение такой процедуры совершенно не имеет возможности заменить предусмотренную рекомендациями производителя «горячую» обкатку. Это обязательно стоит принимать во внимание, чтобы не оказаться жертвой низкой технической грамотности менеджера по продажам.

Первым правилом наибольшей важности при проведении обкатки автомобиля становится то, что следует забыть о том, что вы находитесь за рулем мощной и быстрой машины, если это соответствует действительности. На протяжении первых 1000-1500 километров пробега не нужно издеваться над авто и пытаться подражать спортсменам. Все выполняемые действия должны быть мягкими и аккуратными, в чем и заключается проведение процесса обкатки. Лучше всего, если ее будет проводить не новичок, а водитель с опытом, умеющий продемонстрировать бережное отношение к машине. Те же водители, которые недавно сели за руль, по причине недостатка опыта, далеко не всегда могут выполнить это в требуемом объеме. При наличии человека, которому можно доверить процесс обкатки, машина от этого только окажется в плюсе.

Одной из существенных особенностей новых моторов становится то, что они не лучшим образом реагируют на работу в одном диапазоне оборотов на протяжении длительного времени, вне зависимости от того, высокие они или низкие. Самым лучшим для стандартного мотора становится диапазон от 2 до 4 тысяч оборотов в минуту. Согласно практическим испытаниям, при движении в таком режиме топлива потребляется меньше всего. Выходить из этого диапазона совершенно нежелательно, так как это будет приравниваться к сложным условиям эксплуатации.

Итог. После прохождения машиной определенного количества километров, следует обязательно посетить станцию техобслуживания для проведения «нулевого ТО». Оно представляет собой глубокую диагностику всех узлов и деталей. На протяжении первого времени после покупки следует осуществлять эксплуатацию в как можно более щадящем режиме.