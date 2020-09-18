Мифы, в которые верят многие автовладельцы 

Одни мифы рождаются и живут, благодаря незнанию, по принципу «один дядя Вася в гаражах сказал…» Другие мифы придумывают маркетологи, чтобы заставить нас что-то купить. Здесь мы перечислим основные заблуждения.

Кроссовер — это почти внедорожник

Этот миф из рода маркетинговых. Кроссоверы выглядят как городские внедорожники, и складывается впечатление, что они проедут намного дальше, чем легковушки. На деле это не всегда так.

Кроссоверы придумали в Европе. А бездорожье в Европе, Америке и Китае отличается от российского. Для европейцев бездорожье — это грунтовка. Возможно, с лужами.

Большинству кроссоверы нравятся по другой причине — они выше, на дороге дальше видно, а за счет увеличенного дорожного просвета можно смелее парковаться передом к тротуару.

Именно поэтому в Европе и Китае полноприводные кроссоверы не пользуются популярностью. А если полный привод и есть, то он предназначен не для того, чтобы грязь месить, а для уверенности на дороге (подчеркиваю — на дороге!) в непогоду.

Так что, ребята, кроссовер — не внедорожник. Даже не близко. Высокий клиренс — это хорошо. Но соваться с ним туда, куда бы не поехал на приподнятой легковушке — явный перебор.

На высокооктановом бензине машина едет лучше

Это убеждение пошло не от хорошей жизни. Так делали ещё в советские времена. Вместо 76-го лили 80-й, вместо 80-го — 93-й. А все почему? Потому что барыги разбавляли бензин. В итоге, покупая 93-й, он вполне мог оказаться 80-м. Короче, люди как бы перестраховывались.

В современной России 95-й часто заливали вместо 92-го по той же причине. В действительности же, если бензин по качеству и свойствам соответствует заявленному, заливать нужно то, что указано в инструкции или на лючке бензобака.

Стоит ли заливать 95-й бензин вместо рекомендованного 92-го — очень спорный вопрос. Эксперименты показывают, что экономия в лучшем случае составляет 0,1 л/100 км, что в пределах погрешности измерений, а отдача мотора (показатели крутящего момента и мощности) либо не улучшаются, либо улучшаются на те же 1-1,5%. Для примера: на 92-ом мощность 120 л.с., на 95-ом — 121 л.с. Стоит ли овчинка выделки?

Хотя есть оговорка: тип мотора играет роль. Для высокофорсированных атмосферников — как у Toyota GT86 или Honda Civic Type R, — у которых отдача в районе 100 л.с. с литра, переход на более высокооктановый бензин может принести какую-то пользу в динамике. Водители же машин с обычными атмосферными двигателями, говорящие, что машина стала экономичнее и быстрее, просто пытаются оправдать лишние траты на бензин.

Лучше лить недорогое масло и чаще его менять, чем лить дорогое и менять редко

У нас очень распространен миф, что масло лучше менять в два раза чаще, чем предписывает производитель. При этом на самом масле можно немного экономить и не покупать очень дорогое.

В этом случае я не могу однозначно сказать, миф это или правда. По одной простой причине: межсервисные интервалы — это среднестатистическая величина. Тем, кто ездит в основном по трассе, нет смысла менять масло раз в 7000 км. А тем, у кого почти весь пробег по пробкам, с длительными прогревами и работой на холостых — желательно все же менять масло чаще, чем раз в 15 000 км.

Тут нет никакого секрета — дело в моточасах. Более того, производители открыто говорят: если машина работает в тяжёлых условиях, надо сокращать интервалы замены масла. А пробки, езда с прицепом, в мороз и так далее, как раз являются тяжелыми условиями эксплуатации.

Я бы не рекомендовал экономить на качестве масла. Лучше закупаться по акциям в местах, где вероятность нарваться на подделку минимальна. Например, в крупных гипермаркетах.

Что касается самого масла, тут тоже нет единого мнения. С одной стороны, лучшее масло — это рекомендованное производителем или одобренное им по допускам. С другой, в России много поддельного моторного масла, и выгоднее порой взять недорогое отечественное масло, которое не подделывают, чем брендовое, которое окажется поддельным, и по свойствам будет как минимум не лучше отечественного.