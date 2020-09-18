Сколько стоят самые дорогие опции в авто? 

Эксперты решили рассмотреть несколько самых дорогих опций в транспортных средствах, которые предлагаются мировыми автомобильными брендами для дооснащения транспортных средств автомобилистов.

Спорткар версии 720S от McLaren , с силовым агрегатом на 720 лошадиных сил, создали для скоростной езды. Авто имеет массу в 1,2 т. Между тем для покупателей предлагается ряд карбоновых деталей, для уменьшения веса автомобиля. За зеркала придётся отдать 215 000 руб., а за бампер — 440 000 руб. Авто стоит 35 000 000 руб.

Для вариации S-Class бренда Mercedes-Maybach предлагается под заказ особый оттенок кузовной части транспортного средства. Само по себе авто стоит около 17 000 000 руб. При этом доплатив 1 200 000 руб., машину можно перекрасить в два цвета под стиль MG Magnette 57-го модельного года.