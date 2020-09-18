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Заряжаемые гибриды не угодили экологам 

Motor.ru 1 час назад
Заряжаемые гибриды: экологичностью и не пахнет
Фото: © Volvo
Европейская федерация транспорта и окружающей среды (Transport & Environment) при поддержке британского офиса экологической организации Greenpeace проверила реальные показатели вредных выбросов подключаемых гибридов. Тесты показали, что производители занижают их более чем в 2,5 раза.
Согласно документу, среднестатистический гибрид типа PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) за весь период эксплуатации выбрасывает в атмосферу до 28 тонн углекислого газа. Для сравнения: классический гибрид выделяет 33 тонны, а бензиновый и дизельный автомобили — 39 и 41 тонну соответственно. Особняком снова стоят электрокары, показатель которых всего 3,8 тонны CO₂, — но шведская Polestar уже объяснила, что методика подсчета должна включать в том числе выбросы парниковых газов при производстве, и тогда цифры уже не выглядят такими уж радужными.
Volvo XC60 Recharge — это 320-сильная бензиновая «турбочетверка» 2.0 с комбинированным наддувом, электромотор мощностью 87 сил, литий-ионная тяговая батарея на 11,4 киловатт-часа и восьмиступенчатый автомат. По паспорту кроссовер выбрасывает 49 граммов CO₂ на километр и расходует 2,1 литра в комбинированном цикле.
Федерацию транспорта и окружающей среды также беспокоят реальные показатели выбросов CO₂ на километр пробега: вместо заявленных 44 граммов, в среднем заряжаемые гибриды выбрасывают 117 граммов, что в 2,5 раза больше паспортных значений. Впрочем, это все же меньше, чем у машин с классическими ДВС. При этом большинство протестированных PHEV-моделей запускают двигатель даже в режиме движения на электротяге — чаще всего это происходит при включении климат-контроля.
Для решения проблемы экологи предлагают следующие меры: во-первых, повысить налоги для покупателей заряжаемых гибридов; во-вторых, лишить их специального статуса, ведь, по сути, они ничем не лучше современных негибридных автомобилей; в-третьих, в будущем полностью запретить продажу машин с двигателем внутреннего сгорания и стимулировать продажи чистых электромобилей.
Но как уже доказала Polestar, электромобили на самом деле на такие экологичные, как принято считать. На этапе производства кроссовера с традиционным двигателем внутреннего сгорания (в качестве примера компания взяла Volvo XC40) в атмосферу выбрасывается 14 тонн эквивалента CO₂. Показатель электрического Polestar 2 и батареи к нему — 24 тонны. Во время эксплуатации XC40 добавит еще 41 тонну, а «двойка» — 23 тонны, если использовать смешанные источники электроэнергии, и 0,4 тонны — при условии, что электричество получают только из возобновляемых источников.
Чтобы показатели суммарных выбросов парниковых газов электромобиля и машины с ДВС сравнялись, нужно проехать на электротяге минимум 50 тысяч километров.
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Бортжурнал , Volvo , Volvo XC60 , Volvo XC40
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