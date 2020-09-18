Как завести машину, если сел аккумулятор? 

Никто не застрахован от ситуации, когда штатный аккумулятор не способен завести двигатель. Как поступить, если аккумулятор разрядился? Давайте разбираться.

Прежде всего, нужно понимать, что советы, которые мы приведем ниже, актуальны иногда не для всех моделей КПП.

Старый проверенный способ завести машину с севшим аккумулятором — растолкать ее до нужной скорости. Удобнее всего делать это, когда ваш автомобиль взят на буксир другим авто.

Включаем вторую передачу и удерживая ногу на сцеплении, ждем подходящего момента. Отпускаем сцепление и двигатель запускается. Если другой машины поблизости нет, можно растолкать свой автомобиль с горки или попросить прохожих помочь вам. Данный способ актуален только для машин с МКПП.

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Второй действенный способ завести машину — "прикурить" от другого авто. Для этого существуют специальные толстые провода с "крокодилами". Соблюдая полярность, подключаем через такой удлинитель аккумулятор-донор к нашему авто. Заводим двигатель и отключаем удлинитель.

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Если у вас в арсенале имеется пуско-зарядное устройство, то двигатель своего авто вы сможете запустить с его помощью.

Автомобили советских времен вообще запускаются при помощи кривого стартера. Это такой металлический рычаг, раскручивая который можно завести автомобиль. При этом нужно понимать, что если штатный аккумулятор довольно новый, то причин разрядки (недозарядки) может быть довольно много.

Прежде всего — это поездки на короткие расстояния. За это время аккумулятор банально не успевает подзарядиться. Что до разрядки непосредственно, то тут проблема может скрываться в поврежденной проводке. Или же автолюбитель часто оставляет включенными фары, мультимедиа систему или другое оборудование, питающееся от электросети автомобиля.