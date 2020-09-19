Новые ПДД: взяток будет больше 

Автомобильный эксперт прокомментировал новые ПДД, которые подготовило для россиян правительство. Он отметил, что недобросовестные сотрудники ГИБДД смогут воспользоваться ситуацией в свою пользу.

Адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что многие водители не смогут сразу запомнить новые правила, а недобросовестные работники дорожной службы воспользуются ситуацией. Над правками начали работать еще три года назад, когда в стране стало больше самокатов и гироскутеров, так как нужно было прописать для них соответствующие нормы.

Несколько ведомств работали над документом, чтобы упростить жизнь российским автомобилистам, однако на деле все окажется не так радужно. Много новшеств будут осваиваться долго, документ в итоге оказался достаточно объемным. В целом смысл выходит абсурдным. Если человек выпил бутылку пива, а затем поехал кататься на роликах, он станет нарушителем.

Даже если нет соответствующего документа, сотрудники ГИБДД смогут потребовать взятку, если поведение владельца мобильного транспортного средства будет для них подозрительным.