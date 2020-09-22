Раскрыта внешность новых BMW M3 и M4 

Фотографии новых BMW M3 и M4 утекли в Сеть до официальной премьеры. Обе машины выполнены в едином выразительном стиле, а их особенности — это огромные «ноздри», как у купе 4 серии, дополненные горизонтальными планками, капот с вентиляционными прорезями и «четырехстволка» выпускной системы, вписанная в развитый диффузор.

На фотографиях новых «эмок» также можно рассмотреть кресла-ковши с каркасом из углепластика и тормозные механизмы с цветными суппортами. А ещё новый зеленый колер — малахитовый металлик Isle of Man Green. Он станет «фирменным» цветом BMW M3 (G80). Технически же машины будут идентичны: 3,0-литровая «битурбошестерка», ручная коробка или «автомат», задний либо полный привод.

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Под капотом M3 и M4 пропишется рядный двигатель с двумя турбонагнетателями, знакомый по кроссоверам BMW X3 M и X4 M. Для обычной версии он будет настроен на отдачу 480 лошадиных сил и 600 Нм момента, для варианта Competition — на 510 сил (момент неизменен). Начальные «эмки» оснастят шестиступенчатой «механикой». Спортивный «автомат» M Steptronic и полноприводная трансмиссия войдут в стандартное оснащение версии Competition, но за доплату будут предлагаться и для 480-сильных машин.

Помимо седана, купе и кабриолета, в семействе M3/M4 впервые появится универсал — компания уже подтвердила, что проекту M3 Touring дан зелёный свет. Впрочем, разработка машины находится на начальной стадии, так что товарную пятидверку мы сможем увидеть не раньше, чем через два года.