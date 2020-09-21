Из нового Defender сделают конкурента Mercedes-AMG G 63 

Немецкое ателье Lumma Design готовится сделать из нового Land Rover Defender конкурента Mercedes-AMG G 63. Судя по выхлопу, стилисты Lumma опубликовали компьютерные зарисовки обвеса для топ-версии Defender V8. Вмешательство в технику ограничивается заменой выпускной системы и 30-миллиметровым лифтом подвески.

Фирма Lumma Design предлагает для ещё не представленного восьмицилиндрового Defender два похожих кита: первый с акцентом на спорт, второй — на офф-роуд. Оба варианта тюнинга подразумевают замену практичных штатных бамперов и порогов на эффектные, но хрупкие детали из углепластика или полиуретана, установку расширителей колёсных арок, добавляющих 40 миллиметров к габаритной ширине, и колёсных дисков диаметром до 23 дюймов.

Впрочем, Defender в прочтении Lumma вряд ли будет штурмовать целину, ведь одним из соперников внедорожника станет способный к офф-роуду, но дорогой Mercedes-AMG G 63. На дорожный характер топ-версии Defender V8 намекают тестовые испытания на Нюрбургринге, усиленные тормоза и агрессивный вывод выхлопной системы в духе Range Rover SVR.

Фотографий интерьера будущего Defender V8 нет даже от фотошпионов, так что Lumma предсказуемо не показывает эскизы модернизированного салона. Заявлено, что внутреннее убранство можно перешить кожей любого цвета, а педали украсить алюминиевыми брендированными накладками.

Тюнинг-кит Lumma для нового Defender уже доступен к заказу — запчасти придут через полгода. Цены на комплект пока не объявлены. Что касается донора для модернизации, то его премьера не за горами: британский концерн определился с будущим компрессорного мотора V8 5.0, и под капотом флагманского Defender появится именно он.