5 субкомпактных кроссоверов, которых очень не хватает в России 

Современных кроссоверов не хватает на российском автомобильном рынке. Обозначим пятерку самых компактных из них.
К сожалению, хэтчбеки и кроссоверы, которые пользуются спросом за рубежом, редко встретишь в продаже в России. А именно:
Renault Kwid. Бюджетная французская марка пользуется особой популярностью в Индии. В компактном кроссовере инженеры увеличили структурную жесткость кузова, а также заузили оптику, на которой расположены ходовые и габаритные светодиоды. Renault Kwid отличается малым расходом топлива — всего 4 л бензина на 100 км.
Nissan Kicks. Также индийская версия, с более современным дизайном, чем у Nissan Terrano. Габариты авто увеличены до 4384 мм в длину. Имеется багажник объемом в 400 л. Kicks считается субкомпактным авто, которого уже заждались в России.
Volkswagen T-Cross. На европейском рынке с 2019 года. Размер автомобиля составляют 4107х1750х1558 мм. Салон выполнен в лаконичном стиле. Кроссовер оснащен компактным кондиционером и виртуальной панелью приборов.
Toyota Raize. Рекордсмен по продажам в Японии. Несмотря на скромные габариты, в кроссовере довольно вместительный салон (вмещается 5 человек) и вместительный багажник объемом 369 л. "Японец" отличается хорошей проходимостью.
Mazda СХ-30. Еще один компактный кроссовер с клиренсом в 175 мм и отделкой интерьера премиум класса. Габариты: длина 4395 мм, ширина 1795 мм и высота 1540 мм. "Середнячок" на рынке кроссоверов.