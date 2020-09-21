5 субкомпактных кроссоверов, которых очень не хватает в России 

Современных кроссоверов не хватает на российском автомобильном рынке. Обозначим пятерку самых компактных из них.

К сожалению, хэтчбеки и кроссоверы, которые пользуются спросом за рубежом, редко встретишь в продаже в России. А именно:

Renault Kwid. Бюджетная французская марка пользуется особой популярностью в Индии. В компактном кроссовере инженеры увеличили структурную жесткость кузова, а также заузили оптику, на которой расположены ходовые и габаритные светодиоды. Renault Kwid отличается малым расходом топлива — всего 4 л бензина на 100 км. Бюджетная французская марка пользуется особой популярностью в Индии. В компактном кроссовере инженеры увеличили структурную жесткость кузова, а также заузили оптику, на которой расположены ходовые и габаритные светодиоды. Renault Kwid отличается малым расходом топлива — всего 4 л бензина на 100 км.

Nissan Kicks. Также индийская версия, с более современным дизайном, чем у Также индийская версия, с более современным дизайном, чем у Nissan Terrano . Габариты авто увеличены до 4384 мм в длину. Имеется багажник объемом в 400 л. Kicks считается субкомпактным авто, которого уже заждались в России.

Volkswagen T-Cross. На европейском рынке с 2019 года. Размер автомобиля составляют 4107х1750х1558 мм. Салон выполнен в лаконичном стиле. Кроссовер оснащен компактным кондиционером и виртуальной панелью приборов. На европейском рынке с 2019 года. Размер автомобиля составляют 4107х1750х1558 мм. Салон выполнен в лаконичном стиле. Кроссовер оснащен компактным кондиционером и виртуальной панелью приборов.

Toyota Raize. Рекордсмен по продажам в Японии. Несмотря на скромные габариты, в кроссовере довольно вместительный салон (вмещается 5 человек) и вместительный багажник объемом 369 л. "Японец" отличается хорошей проходимостью. Рекордсмен по продажам в Японии. Несмотря на скромные габариты, в кроссовере довольно вместительный салон (вмещается 5 человек) и вместительный багажник объемом 369 л. "Японец" отличается хорошей проходимостью.