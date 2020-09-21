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Что взять за миллион: Lada Vesta, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris 

Car.ru 6 часов назад
Что взять за миллион: Vesta, Polo, Solaris?
Фото: Car.ru
Покупателю, желающему приобрести авто, к примеру, за миллион рублей, сложно разобраться в представленном на рынке разнообразии моделей. Эксперты портала «За рулём» решили слегка облегчить сложный выбор, протестировав три машины со схожими характеристиками — Lada Vesta, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.
Все три авто оснащаются 1,6-литровыми бензиновыми двигателями. У Hyundai Solaris и Volkswagen Polo агрегат работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а у Lada Vesta — с вариатором. Эксперты сравнивали авто с примерно одинаковой стоимостью (около миллиона рублей) по разным критериям: вместительность багажного отсека, освещение, управляемость, функциональность и эргономичность, удобство салона, техническое оснащение.
Solaris и Polo после модернизации получили LED-фары, но если у «корейца» реализация оказалась чуть попроще, то «немец» может похвастаться, как всегда, отличным результатом. Обновлённой оптикой оснащаются даже младшие версии, а в старших «леды» сменяет линзованная оптика с функцией всепогодного освещения. У Vesta холодный голубой свет пока есть только в салоне, но, возможно, после фейстлифта она получит такие же фары, как и у конкурентов.
В плане управляемости Solaris немного уступает Polo, «кланяясь» асфальту на поворотах, а в салон прорывается больше шума от гула шин и работающей подвески. Vesta же показала отличный баланс работы ходовой части, а вот шумовой фон оказался выше, чем у обоих конкурентов. Высший балл от экспертов получил багажник у «немца». «Корейцу» добавило очков автоматическое открывание, а отечественная модель оказалась самой неудобной в этом плане, поскольку в багажнике не предусмотрены крючки, карманы или другие дополнительные удобства.
Относительно размещения пассажиров на заднем ряду больше всего нареканий получил Hyundai Solaris, а Lada Vesta тут стала лучшей. В плане технического оснащения российское авто ничуть не уступает двум другим, хотя робот АТМ всё же хуже. Корейская модель шустрее конкурентов, острее реагирует на нажатие акселератора и педали тормоза. Силовой агрегат Volkswagen Polo вообще никаких вопросов не вызывает, вполне соответствуя привычному немецкому качеству.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Volkswagen
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