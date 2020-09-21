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Чем МКПП лучше автоматической КПП? 

Car.ru 4 часа назад
Чем МКПП лучше автоматической КПП?
Фото: Car.ru
Вопрос о том, что лучше МКПП или АКПП, поднимали уже много раз. Эксперты решили рассмотреть положительные и отрицательные моменты этих коробок передач.
Главным преимуществом «механики» является надежность. Современные автоматические КПП нормально функционируют в среднем не больше 100 000 км пробега. «Механика» является экономичней чем «автомат». Для МКПП не требуется охлаждения, как в случае АКПП.
На «механике» легче выбраться из грязевой ямы, раскачивая передачами транспортное средство. В данном случае не нужно бояться что перегреется муфта или возникнут прочие проблемы, которые возможны в случае «автомата». Часто АКПП мешает запустить двигатель «с толкача» либо осуществлять буксировку.
На МКПП удобней осуществлять дрифт, и занос. Между тем «механика» стоит дешевле в сравнении с «автоматом».
В свою очередь АКПП больше подойдёт для автомобилистов не экономящих на авто, передвигающихся по городу, не ездящих по грязи, меняющих авто каждые 4 года, проезжающих до 15 000 — 20 000 км/год, не умеющим тормозить силовой установкой.
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