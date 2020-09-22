Россиянам придется заплатить за дороги

Правительство предлагает запретить законодательно движение по платным автодорогам, платным участкам автодорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд. На пленарном заседании Госдумы 22 сентября планируют рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект.

Одновременно владельцам платных трасс запрещается вводить преференции для каких-либо автомобилистов. Как поясняют разработчики, законопроект направлен на развитие системы «free-flow» (свободный поток) с автоматическим списыванием денег, позволяющей сократить количество пунктов взимания платы, на которых нужно останавливаться.

Документ разработан в целях развития транспортной инфраструктуры, создания и функционирования системы безбарьерных платных автомобильных дорог в РФ, говорится в пояснении к документу. При его подготовке использовался имеющийся в России опыт взимания платы за проезд по федеральным трассам для грузовых автомобилей с массой больше 12 тонн.

Предлагаемые меры приведут к повышению эффективности и привлекательности платных автомобильных дорог, заявляли ранее в профильном Комитете Госдумы по транспорту и строительству. В конечном итоге это будет способствовать снижению количества автомобилей на бесплатных автомобильных дорогах и повышению их пропускной способности, полагают депутаты.