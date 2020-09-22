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Мантуров рассказал о падении спроса на новые автомобили 

News.ru и ещё 3 17 минут назад
Мощный индикатор: В России падает спрос на новые авто
Фото: ТАСС
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что спрос на новые автомобили упал настолько, что их продажи в России по итогам 2020 года снизятся на 25–30%.
О ситуации в автопроме чиновник рассказал в интервью газете «Известия».

По рынку падение будет, думаю, около 25–30%, в производстве ситуация лучше за счёт восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, лёгкого коммерческого транспорта, автобусов, — отметил Мантуров.

Он добавил, что производство автобусов загружено практически на 100% до конца 2020 года. Речь идёт в том числе о производственных площадках ПАО «КамАЗ» и «Группы ГАЗ».
В целях стимулирования потребительского спроса автопрому в 2020 году правительство дополнительно выделило более 25 млрд рублей. С учётом целевых закупок субсидирование составило более 35 млрд рублей, подчеркнул министр.

Автопром — мощный индикатор и мультипликатор для других секторов промышленности и экономики. Всё, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано. И мы видим эффект — по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии, — отметил Мантуров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снятие режима самоизоляции в России и ожидание роста цен на автомобили спровоцировали ажиотажный спрос на автокредитование. В июле 2020 года выдано 82,5 тыс. таких ссуд. Общая сумма выданных за месяц кредитов — 64,4 млрд рублей, рост числа кредитов в месячном выражении составил 15%, а их объём вырос на 19%. В годовом выражении выдачи увеличились на 6,3% по числу ссуд и на 11,7% по их сумме.
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Бортжурнал , Денис Мантуров , Минпромторг , Камаз , Группа ГАЗ , газета "Известия"
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