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Volkswagen ID.4 украсят светом вместо хрома 

Motor.ru 1 час назад
Volkswagen ID.4 украсят светом вместо хрома
Фото: © Volkswagen
Компания Volkswagen раскрыла дизайн оптики нового электрокроссовера ID.4, публичный дебют которого намечен на 23 сентября. Согласно новой философии марки, роль хрома в оформлении экстерьера новинки отойдёт к световым элементам.
Ранее производители, желая подчеркнуть определённые детали автомобиля, обращались к хромированному декору, однако свет стал новым хромом, объяснил глава отдела дизайна Volkswagen Group Клаус Зисиора. По его словам, свет становится важнее в эпоху электромобилей.
«Он олицетворяет энергию и электричество, а также тепло и безопасность. Свет — идеальный символ мобильности будущего», — считает Зисиора.
Электрокроссовер Volkswagen ID.4 получит полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику уже в начальной комплектации. Задние фонари соединяет диодная полоса, а в корпуса наружных зеркал встроены скрытые световые элементы, которые при открытии дверей проецируют на землю ромбовидный узор — фирменный паттерн линейки ID.
© Volkswagen
Опционально будет доступна матричная оптика IQ.Light с системой автоматического переключения дальнего света. Её модули состоят из одиннадцати отдельных светодиодов, каждым из которых можно управлять отдельно. Фарам придали сходство с человеческими глазами, которые «открываются», приветствуя приближающегося к автомобилю владельца.
Помимо этого, за доплату будут предложены «трёхмерные» блоки задних фонарей, состоящие из девяти анимированных элементов, отвечающих за динамические указатели поворота. Стоп-сигналы загораются в форме буквы «Х».
В салоне электрокроссовера свету также отведена особая роль. «Умная» подсветка интерьера с 30 цветами на выбор работает совместно с системами автомобиля, подавая особые световые сигналы: она умеет оповещать о блокировке дверей и входящих звонках, а также посоветует сменить полосу движения на верную, используя данные навигатора.
Премьера Volkswagen ID.4 состоится 23 сентября, а первые поставки электромобилей клиентам стартуют до конца нынешнего года.
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Бортжурнал , Volkswagen
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