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Lada 2107 — самый распространенный в России автомобиль 

Car.ru и ещё 2 1 час назад
Назван самый распространенный в России автомобиль
Фото: Car.ru
Специалисты определили, какие автомобили LADA являются самыми популярными и востребованными у отечественных автомобилистов. Следует отметить, что с середины лета 2020 года в РФ эксплуатируется порядка 13,5 миллионов таких авто.
Характерной особенностью является то, что большинство машин автопроизводителя из Тольятти, которые эксплуатируются в нашей стране, а это 10,1 миллионов, выпущены до 2011 года. Эксперты подсчитали, что самой ходовой моделью Волжского автозавода в нашей стране, является LADA‐2107.
В Российской Федерации на регистрационном учете в подразделениях Госавтоинспекции стоит 1,6 миллионов моделей LADA‐2107. На втором месте находится модель LADA‐2109, в России 1,3 миллиона автомобилистов эксплуатируют такие автомобили.
На третье строчке по популярности у россиян LADA‐2106. Таких транспортных средств на руках отечественных автолюбителей находится на середину лета 2020 года 1,26 миллионов экземпляров. По статистическим данным в нашей стране на начало второго полугодия 2020 года эксплуатируется чуть более 43 миллионов легковушек.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Lada , ГИБДД
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