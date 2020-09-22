Смертельная асимметрия, или Краш-тесты по-новому

Процедура проведения теста на прочность автомобилей у большей части независимых организаций похожа — машина набирает скорость в 64 км/ч, на которой сталкивается с барьером из алюминия с возможностью деформации 40% левой стороны в передней части.

Но начиная с 2012 года IIHS внесла изменения, добавив еще один вариант тестирования на такой же скорости, с тем отличием, что удар производился с процентом перекрытия, равным 25, а препятствие было несминаемым. Таким образом, американские исследователи приняли решение об охвате тех аварийных ситуаций, когда машина сталкивается с задней частью кузова фуры или стволом дерева. Целью обновленного испытания было выяснение того, как поведет себя авто, если удар будет совершен не со стороны водителя, а со стороны пассажира, о барьер повышенной жесткости. В результате, положительный результат теста смог показать только Hyundai Tucson, достаточно неплохо выдержав подобный «зеркальный» удар. Замкнула же список Toyota RAV4, продемонстрировавшая самые низкие результаты среди всех кроссоверов, участвовавших в тестировании.

Возможные причины. По словам экспертов организации, в 2012 году, ставшим первым годом, когда были проведены тесты с частичным перекрытием, большая часть машин оказалась к этому совершенно не готова, что и привело к получению низких оценок. Производители автомобилей попытались за короткий срок внести изменения и устранить недочеты, но больше это напоминало попытку подстроиться под действующие правила испытаний. После того, как 97 моделей машин, представляющих 13 производителей, получили изменения в свою конструкцию, прохождение испытаний получилось у них намного лучше, одновременно с поднятием уровня безопасности. Тем не менее, итогом стало движение каждой компании по собственному пути.

Наличие асимметрии. К примеру, из семи кроссоверов, прошедших указанные краш-тесты, внешне асимметричными оказались только два — К примеру, из семи кроссоверов, прошедших указанные краш-тесты, внешне асимметричными оказались только два — Nissan Rogue и Toyota RAV4. Для того, чтобы предотвратить удорожание и без того недешевой машины, японские конструкторы предпочли сделать усиленной только одну сторону, со стороны водителя, пассажирскую же было решено оставить такой, как она есть. Но экономить подобным образом не получится, по причине включения IIHS такого испытания в обязательную программу тестирования, начиная с 2018 года.

Несмотря на то, что по своей силовой структуре такие автомобили, как Mazda MX-5 и Subaru Forester кажутся идентичными, по результатам прохождения краш-тестов, вынесение такого мнения оказывается поспешным. Причина в том, что толщина металла является различной, особенно, при сравнении ее со стороны водителя и пассажира, причем, с пассажирской стороны она оказалась меньше.

При производстве Buick , напротив, приняли решение не экономить и сделать с обеих сторон все идентично. Тем не менее после того, как машина ударилась правой стороной о несминаемый тип препятствия, голова манекена, изображающего водителя, проскользнула между двумя подушками безопасности в передней части, результатом чего может стать удар о переднюю панель. Экспертов такое положение дел не слишком порадовало и рейтинг кроссовера был также снижен.

Итог. По словам главы IIHS Бекки Мюллер, нахождение на переднем пассажирском сиденье во время попадания в аварийную ситуацию, только на протяжении 2014 года, стало причиной гибели порядка 1600 человек. Стал ли причиной их гибели именно удар правой стороной машины о препятствие — не сообщается, но в организации приняли решение, что при проведении теста на прочность удар будет наноситься и по правой стороне, где находится пассажирское кресло.