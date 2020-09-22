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Правда ли, что система «старт-стоп» убивает моторы? 

Car.ru 3 часа назад
Правда ли, что система «старт-стоп» убивает моторы?
Фото: Car.ru
Поговорка "У страха глаза велики", вероятно, как нельзя лучше подойдет системе "старт-стоп", которая не так давно начала внедряться автопроизводителями. Среди автомобилистов ходят слухи, что данная система может "убить" мотор довольно быстро. Так ли страшен "черт", как его малюют? Давайте разбираться.
Начнем с того, что уясним для себя, как работает система "старт-стоп". Основная функция данной системы — это контроль за нагрузкой на силовой агрегат. Если нагрузка снижается, система может выключить двигатель. Это может произойти, например, в пробке или на спуске.
Но как только потребуется сила, система снова запустит двигатель. Вот тут-то и кроется главное опасение автолюбителей по части износа узлов как самого двигателя, так и стартера, генератора, аккумулятора и других. Мол частые пуски существенно сократят их ресурс.
Мы не станем углубляться в подробности о том, что ряд автопроизводителей реализуют работу системы по части запуска двигателя в режиме "старт-стоп", без использования штатного стартера.
Кроме этого, в таких автомобилях стартер и аккумуляторная батарея всегда мощнее. Да и моторное масло тут требуется самого высокого класса.
Поэтому однозначно утверждать, что ресурс узлов и агрегатов автомобиля с системой "старт-стоп" существенно ниже, нежели у машин с традиционным управлением, наверное, не стоит.
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