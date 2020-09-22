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Благая весть для «вестоводов»: Обнаружена причина гула коробки LADA Vesta 

Car.ru 40 минут назад
Обнаружена причина гула коробки LADA Vesta
Фото: Car.ru
Эксперты обнаружили причину гула КПП вариации LADA Vesta. Было выяснено, что разработчики просто залили трансмиссионное масло ниже требуемого показателя.
Один из автовладельцев рассказал об этом в Сети. По его словам гул в вариаторе начал появляться, когда он включал заднюю передачу либо стоял на тормозе. При этом наблюдалось дребезжание рычага. По его словам Vesta успела проехать всего 1 700 километров, а «коробку» уже стоит менять либо ремонтировать.
Автомобилисты, описывая данную проблему, отмечают, что после остановки авто, а также перехода КПП в положение «N», наблюдается долгое включение первой передачи. При этом возникают пульсирующие толчки. В случае нахождения машины под уклоном, оно сильно откатывается.
Отсутствует ускорение машины по прямой при небольшом выжимании «гашетки». Ещё автомобиль «вяло» разгоняется с места в случае нажатия педали акселератора примерно на 20 процентов. В данном случае для разгона необходимо «продавливать».
Автомобилист в итоге выявил причину этих бед. Просто уровень трансмиссионной жидкости в автомобиле был минимальным.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada
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