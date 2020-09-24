Появились подробности о Mazda CX-30 российской сборки 

Компания Mazda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный кроссовер CX-30: сертификат позволяет начать производство модели в стране и выпустить её на рынок. Из документа следует, что сборку организуют во Владивостоке на заводе «Мазда-Соллерс».

Кроссовер CX-30 построен на платформе Mazda3. Для России модель заявлена с безальтернативным «атмосферником» Skyactiv-G объёмом два литра и мощностью 149 лошадиных сил. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» и работает на бензине с октановым числом не менее 95. Привод — передний либо полный, причём полноприводную модификацию можно будет купить только с «автоматом».

А в Штатах тем временем представили CX-30 с наддувой «четверкой» Skyactiv-G 2.5T. При использовании бензина 92 RON этот двигатель выдает 230 сил и 420 Нм момента, а если залит 98 RON — 253 силы и 434 Нм. По умолчанию агрегат сочетается с шестидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

В списке оборудования указаны климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из полосы движения, а также адаптивный круиз-контроль, подогрев передних кресел, вентиляционный люк в крыше, подогрев руля, электропривод двери багажника и проекционный дисплей.

Официально в компании пока не подтвердили появление CX-30. Однако если это произойдёт, то модель займёт строчку ниже CX-5, и стоить будет, соответственно, дешевле. На сегодняшний день цены на CX-5 начинаются от 1,6 миллиона рублей.

Для CX-30 это уже второе ОТТС. Первый сертификат был выдан ещё в конце 2019 года и в нём упоминались автомобили японской сборки. Новый документ, в котором местом производства указан российский «Мазда-Соллерс», датирован 22 сентября 2020 года и начнёт действовать с 9 ноября.