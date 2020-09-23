Какие машины теряют в цене меньше других

Есть автомобили, которые спустя 11 лет стоят почти столько же, сколько в день покупки.

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Разумеется, мы сейчас говорим об абсолютных цифрах, а не об относительных. То есть не учитываем инфляцию, рост цен, курсы валют и так далее. Возьмем довольно большой временной интервал – 11 лет. Почему? 2009 год – это первый послекризисный год, когда машины уже подорожали.

В 2014-2015 годах был ещё один скачок цен – в таких обстоятельствах есть машины, которые несильно потеряли в цене. В основном это, кстати, машины эконом-класса.

Kia Rio

В 2009 году «Рио» второго поколения (это год рестайлинга) стоил от 399 000 до 469 000 рублей. Сегодня на вторичке средняя цена на эти машины – 312 000 рублей, хотя среди объявлений очень много машин за 370-380 тысяч, и есть даже за 470 тысяч. Как правило, у таких машин 1-2 владельца, и очень маленький пробег для своих лет – в пределах 90 000 км.

Вот, например, я нашел объявление, в котором говорят о пробеге в 17 000 км и просят за машину аж 470 000 рублей. Какая-то невероятная сумма для 11-летнего маленького автомобильчика, если честно.

Машина и сегодня ценится за счет небольшого мотора мощностью 97 л.с., за который очень скромный транспортный налог и недорогое ОСАГО. Да и современные Рио – это образец машины с высокой остаточной стоимостью.

Hyundai Getz

В марте 2009 года малыш «Гетц» стоил от 292 900 до 503 690 рублей. Разброс цен, конечно, огромный. Сегодня «Гетцы» – уже снятые с производства – любят не меньше, чем раньше, поэтому цены на вторичке держатся довольно высокие.

Вот типичный вариант: Hyundai Getz 2009 г.в. с пробегом 92000 км, просят за машину 333 000 рублей, мотор 97 л.с., 4АКПП. Отличный вариант для города по сей день.

Сегодня средняя цена на вторичке, по данным Авто.ру – 304 000 рублей. Весьма немало за небольшую машину. А за машины с пробегами 80-100 тысяч километров просят и вовсе по 340 тысяч. Цена, замечу, зависит не только от пробега, но и от двигателя. С младшим мотором мощностью 66 л.с. цена ниже, а на машины с тем же, что у Рио, 1,4-литровым 97-сильным мотором выше.

Tagaz Tager

Этот трехдверный внедорожник никогда не был очень популярным, и до сих пор остается весьма нишевой машиной. Но, несмотря на негромкое имя и происхождение, «Тагер» сумел очень хорошо сохранить стоимость. В 2009 году новые машины стоили от 439 900 до 599 900 рублей. Сегодня средняя цена на машину – 395 000 рублей, но полно машин, цена которых переваливает за 400 тысяч.

Вы, кстати, будете удивлены, но под капотом этой небольшой машины ставился не только 2,3-литровый 150-сильный мотор в паре с механикой, но и 3,2 литровый 6-цилиндровый мотор мощностью 220 л.с. в паре с 4-ступенчатым неубиваемым автоматом.

Hyundai Tucson

В 2009 году «Тушкан» сменил первое поколение на второе, но в марте (у меня цены на март, точнее, на конец февраля) продавалось ещё первое поколение. Цена на новые машины была 670-977 тысяч рублей. Спустя 11 лет средняя цена на эти же машины – 580 000 рублей.

Цена сильно зависит от пробега, количества владельцев, состояния и комплектации. Лично мне Tucson первого поколения очень нравится – своей неубиваемостью, и соотношением цены-качества.

Suzuki Jimny

Ещё один очень нишевый внедорожник – Suzuki Jimny. 11 лет назад за него просили в автосалонах официальных дилеров 549-598 тысяч рублей. Сегодня на вторичке (вариантов не так уж много) за те же машины просят те же 500-550 тысяч рублей. Поразительное сохранение стоимости.

Mazda MX-5

Самый продаваемый родстер в мире, и в то же время очень редкий автомобиль в России. В 2009 году его можно было официально купить от 1 048 000 до 1 198 000 рублей. Сегодняшние немногочисленные экземпляры продаются за 1-1,25 млн. рублей. Хотя в теории можно найти и дешевле, наверное.

Полагаю, что такая высокая остаточная стоимость связана с уникальностью машины и отсутствии альтернативы среди новых машин.