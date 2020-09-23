Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились новые подробности о самой мощной Hyundai Sonata 

Motor.ru 4 часа назад
Новые подробности о самой мощной Hyundai Sonata
Фото: © Hyundai
Компания Hyundai поделилась новыми подробностями о самой мощной Sonata с приставкой N Line в названии: ожидается, что она получит 2,5-литровый двигатель от седана Genesis G80, спортивный режим настроек ездовой электроники и лонч-контроль. На домашнем рынке новинка появится же в третьем квартале нынешнего года.
«Заряженная» Sonata N Line отличается от стандартной версии 19-дюймовыми дисками, увеличенными передними воздухозаборниками, спортивным обвесом и массивным диффузором с парой сдвоенных патрубков выпускной системы. Из изменений в салоне — кресла с более развитой боковой поддержкой и красной прострочкой, а также наличие селектора выбора режимов движения, включая Sport+.
Sonata N Line получила перенастроенную, более жесткую подвеску, усиленные амортизаторы и тормоза. В движение автомобиль приводит турбомотор SmartStream объёмом 2,5 литра, который будет выдавать 290 лошадиных сил и 422 Нм крутящего момента. Пару ему составляет восьмиступенчатый «робот». Привод — только передний. Динамические характеристики и прочие подробности в компании обещают раскрыть 21 октября.
На сегодняшний день N Line-версия имеется у моделей i10, i30 и кроссовера Tucson, а полноценный N-вариант без приставки «Line» — у i30 и Veloster. Из «заряженной» линейки в России доступен только хэтчбек i30 N и Tucson N Line. Доберётся ли до нашего рынка Sonata N Line, пока неизвестно.
Видео дня. Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти на 14%
Motor.ru: последние новости
Минпромторг озвучил прогноз по продажам автомобилей в России в 2020 году Минпромторг озвучил прогноз по продажам автомобилей в России в 2020 году Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России Из нового Defender сделают конкурента Mercedes-AMG G 63 Из нового Defender сделают конкурента Mercedes-AMG G 63
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Sonata
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые ненадежные транспортные средства
Названы самые ненадежные транспортные средства
Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому
Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
3 мифа, на которые ведутся водители
3 мифа, на которые ведутся водители
Видео
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
00:14
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение