Tesla Model 3 провалила тест автоматического торможения 

В Сети появились несколько роликов, снятых во время испытаний системы экстренного торможения Tesla Model 3. Попытки электрокара затормозить перед идущим «пешеходом» обернулись провалом: машина на скорости сбила манекен, который от удара разлетелся на части. На видео обратило внимание издание Jalopnik.

Журналисты утверждают, что перед столкновением система всё-таки определила препятствие на дороге — на экране загорелось соответствующее предупреждение (это видно на втором ролике), однако слишком поздно. Также можно заметить, что удар был достаточно сильным: если бы такая ситуация произошла с реальным человеком, это могло бы привести к серьезным травмам или даже гибели.

На втором видео испытывают красный Model 3 с тем же результатом: система экстренного торможения не срабатывает и электрокар врезается в манекен.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9— Stultus (@StultusVox) September 20, 2020