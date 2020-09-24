Владельцы Tesla лишились доступа к машинам 

В сети появилась информация о том, что у крупнейшего производителя электрифицированных автомобилей Tesla возникли серьезные сбои в работе.

В результате выявленных проблем работоспособность внутренних систем компании была ограничена, а владельцы электрокаров, пользующиеся мобильным приложением, не смогли попасть в машины. Проблема была зафиксирована с утра 23 сентября, но решить ее сразу производители не смогли, так как им понадобилось время.

Многие автовладельцы испытывали серьезные проблемы с полноценной эксплуатацией своих электрокаров, меняя привычный образ жизни из-за неприятности. Производители отмечают, что подобные сбои происходят крайне редко и сводятся к минимуму, благодаря постоянной и слаженной работе всех разработчиков. Но так или иначе, порой сложности все же случаются.

Произошедший сбой является одним из самых масштабных за всю историю компании. После устранения проблемы функциональность всех систем стала восстанавливаться.