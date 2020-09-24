Трезвость водителей будут проверять дистанционно

В России начнут применять новую систему, которая сможет проверять трезвость водителя.

Новая разработанная система сможет определять уровень алкогольных паров в воздухе, а при выявлении будет отстранять водителя.

Стало известно, что в России это первая разработка, которая позволит дистанционно анализировать состояние водителя. В новый комплект, устанавливаемый в автомобили, входит инфракрасный термометр, тонометр, алкотестер и камера, при помощи которой будет распознаваться лицо. Все эти приборы в едином комплексе смогут определять наличие алкоголя в воздухе. Если показатель будет превосходить допустимую норму, водителя отстранят от управления транспортным средством.