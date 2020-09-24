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В России будут применять дистанционную систему проверки трезвости водителей 

Car.ru 2 часа назад
Трезвость водителей будут проверять дистанционно
Фото: Car.ru
В России начнут применять новую систему, которая сможет проверять трезвость водителя.
Новая разработанная система сможет определять уровень алкогольных паров в воздухе, а при выявлении будет отстранять водителя.
Стало известно, что в России это первая разработка, которая позволит дистанционно анализировать состояние водителя. В новый комплект, устанавливаемый в автомобили, входит инфракрасный термометр, тонометр, алкотестер и камера, при помощи которой будет распознаваться лицо. Все эти приборы в едином комплексе смогут определять наличие алкоголя в воздухе. Если показатель будет превосходить допустимую норму, водителя отстранят от управления транспортным средством.
В Совете безопасности РФ уже прокомментировали данное введение. Специалисты считают, что такую систему нужно как можно быстрее внедрить. Это позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий, в которых виновниками становятся нетрезвые водители.
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Бортжурнал , Совет безопасности РФ
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