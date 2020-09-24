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Новая Нива или альтернатива на вторичном рынке 

Car.ru 2 часа назад
Муки выбора: новая Нива или альтернатива на вторичке
Фото: Car.ru
Эксперты рассказали, что лучше — купить новую Ниву в салоне или найти альтернативу на вторичном рынке.
Сегодня новая Нива продается за 726 000 рублей. На вторичном рынке вполне можно найти альтернативные варианты, некоторые из которых даже будут превосходить по мощности, комфорту и оснащению.
Лада 4х4 — ее можно приобрести новой по приблизительно такой же цене. Она имеет более просторный салон, но по комфорту значительно уступает Ниве. Технические проблемы у автомобилей одинаковые.
Второе место занимает УАЗ Патриот — имеет отличные внедорожные качества, может похвастаться более просторным салоном и приличным оснащением. Однако расход топлива у него почти в 2 раза больше. На третье место выходит Renault Duster — француз не готов быть соперником Нивы по проходимости, но может показать комфорт и богатое оснащение.
Suzuki Jimny занял почетное четвертое место. Автомобиль сумел зарекомендовать себя как надежный транспорт. Однако у него не так много пространства, да и моторы немного слабоваты. Mitsubishi Pajero — очень крепкий автомобиль.
Однако купить за 726 000 более-менее свежий экземпляр не получится. Можно столкнуться со скрученным пробегом.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Suzuki Jimny , Renault Duster , Suzuki , Lada , УАЗ , Mitsubishi Pajero , Renault , Mitsubishi
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