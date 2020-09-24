«Застряли посреди Миннесоты»: у Tesla произошел сбой

В среду, 23 сентября, компания Tesla столкнулась с масштабным сбоем в своей системе, который продолжался на протяжении нескольких часов, сообщает Electrek. Владельцы электрокаров от Илона Маска не могли подключиться к своим автомобилям через мобильное приложение, так как оно не работало. После того, как оно вернулось в онлайн, внутренние системы Tesla продолжали сбоить в течение некоторого времени.

Эта проблема застала некоторых владельцев Tesla в пути, что сделало ее еще более неприятной. «Привет, Зак Кейтс, его сын и я застряли где-то посреди Миннесоты. Есть ли данные, когда мы сможем снова зарядиться? Нам ехать еще около шести часов до нашего первого ночлега», — написал в Twitter бизнесмен по имени Эшвин Лэд.

Bloomberg сообщает, что по крайней мере один владелец Tesla оставил свои ключи в машине накануне сбоя, и не смог попасть вовнутрь, так как мобильное приложение не прогружалось и соответственно не могло впустить его.

Ни Илон Маск, ни официальный представитель Tesla не прокомментировали глобальное отключение своих систем.

Известно, что год назад, в сентябре 2019 года, у компании произошел похожий сбой.

Тогда пользователи жаловались на невозможность открыть автомобиль Tesla с помощью мобильного приложения из-за «технических работ» на серверах.

Паникующим водителям Tesla, которые не берут с собой ключи, надеясь на мобильное приложение, ничего не оставалось, как сообщать о проблеме в социальных сетях, в том числе в Twitter, которым активно пользуется Маск. Многие в своих твитах указывали гендиректора Tesla через «собачку», пытаясь привлечь его внимание к проблеме.

«Помогите! Я застрял… Приложение Tesla внезапно перестало работать. А у меня нет с собой ключа (я на вечеринке), и я не могу получить помощь на дороге из-за того, что сегодня праздничный день. Посмотрел в интернете, и оказалось, что я такой не один. Помоги, Илон Маск!», — написал пользователь @liziculous.

Как сообщают СМИ, в результате временного сбоя в сетях Tesla акции компании упали на 10%.

Впрочем, стоит отметить, что свое падение они начали еще накануне — после мероприятия компании Battery Day, на котором Илон Маск рассказал о новых разработках и проектах бренда.

Самым крупным анонсом ивента стало обещание инженера выпустить электрокар за $25 тыс. уже через три года. По словам бизнесмена, это возможно, благодаря улучшенным технологиям производства аккумуляторов, что удешевит стоимость всего автомобиля. Сейчас самая бюджетная модель Tesla стоит $35 тыс.

Также Маск заявил о том, что через три года новые электроавтомобили будут «полностью автономными». Однако похожие обещания гендиректор Tesla давал еще в 2015 году, установив такой же трехлетний дедлайн. В 2016 году он также пообещал, что к концу 2017 года машины Tesla будут ездить на автопилоте по американским дорогам без помощи оператора, но этого так и не случилось.

В результате инвесторы остались не впечатлены Battery Day 2020 года, так как ожидали прорывных технологий прямо сейчас, а не спустя мифические три года. Падение акций компании началось еще во время презентации, и к концу дня достигло -6%.