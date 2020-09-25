Можно ли возить в автомобиле пневматический пистолет 

Многие автолюбители на случай непредвиденной ситуации предпочитают возить с собой средства самообороны.

Практически каждый наблюдал на дороге такую картину — два водителя не поделили дорогу. И не всегда они решают данную проблему мирным путем. Кто-то пытается доказать, что у него преимущество на дороге кулаками, кто-то хватает в руки биту, а кто-то даже нож или пневматический пистолет. Но разрешен ли он для свободной перевозки и использования?

В первую очередь — нанесение телесных повреждений это уже противозаконно. А движение на дороге регламентируют ПДД и соответствующие дорожные знаки и разметка. Но есть люди, которым правила не писаны, и они считают, что всегда и во всем правы.

Что гласит закон. Средства самообороны бывают нескольких видов, начиная от перцовых баллончиков и заканчивая холодным оружием. Но не все можно перевозить в автомобиле без специального разрешения, и тем более применять для самозащиты. О том, какое оружие можно использовать в свободном применении, а на какое нужно разрешение, прописано в ФЗ №150 «Об оружии» от 13.12 1996 года. На основании пункта 6 ФЗ №150 перевозить и хранить в автотранспорте запрещается любое заряженное пневматическое оружие. Соответственно, хранить и перевозить можно только оружие с выкрученным баллончиком сжатого газа, со снятым снарядопроиемником, разряженное. Также в России разрешено для использования только оружие с дульной энергией, не превышающей показатель в 7,5 Дж.

Получается, если сотрудник ГИБДД остановил автомобиль и обнаружил в нем оружие в заряженном виде, его, на основании закона, могут изъять и это будет правомерно. Но если пневматический пистолет находится в разобранном виде, в чехле или сумочке, вопросов у сотрудника правоохранительных органов не возникнет. Также он может потребовать документы на оружие для выявления дульной энергии, иначе пистолет просто могут забрать на экспертизу, для подтверждения данного показателя. И тогда уже доказывать свою правоту будет намного сложнее.

Car.ru

Итог. Лучше всего не нарушать закон, а в качестве самообороны хранить в автомобиле перцовый баллончик, который позволит привести в чувства буйного автолюбителя и охладить его пыл на время. А лучше не вступать в конфликты и не покидать свой автомобиль, какими способами бы вам не угрожали. Просто вызвать сотрудников правоохранительных органов, если ваш автомобиль был поврежден.