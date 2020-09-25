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Кроссоверы, которые стоит сейчас купить новыми, чтобы потом без проблем продать 

Свободная пресса 6 часов назад
Как купить кроссовер, чтобы потом без проблем продать
Фото: PA Images/TASS
Есть трендовые машины, которые расходятся большими тиражами. Их любят, за ними охотятся перекупщики, они мало теряют в цене, а продать их можно практически в любом состоянии — на них всегда есть спрос.

Kia Seltos

Машина только появилась на российском рынке, и сейчас отличный момент для покупки. Уже через год перекупщики начнут настоящую охоту на «Селтосами». Ещё бы, корейский кроссовер (они всегда в цене), да ещё и с невиданным количеством опций для своего класса. Прямо находка.
Спустя пару лет легко продаваться будут абсолютно любые версии. Но если собираетесь продержать машину у себя 4-5 лет, то я бы отдал предпочтение атмосферной модификации с классическим автоматом, потом её продать будет легче всего. Хотя и версии с вариатором — уверен — найдут своих покупателей. А меньше всего будет спрос на турбо с роботом. Во-первых, сомнительная надежность, во-вторых, невыгодная из-за мощности налоговая ставка.

Renault Kaptur

«Каптюр» только что обновился. Он не стал симпатичнее, благо был не уродцем, зато имеет адекватный ценник, оптимальный набор опций и характеристик. Проблема только с тем, какую версию выбрать. Маркетологи выкинули на помойку доисторический 4-ступенчатый автомат и прожорливый 2,0-литровый атмосферник, а вместо него дали народу 1,3-литровый турбо с вариатором. Конечно, остался 1,6 с механикой или вариатором, но он всегда без полного привода.
И если в случае с «Киа» к вариатору пока доверия нет, то «Рено-Ниссан» уже давно доказали вполне приемлемую надежность своих вариаторов, так что с продажей на вторичке вопросов не будет.

Skoda Karoq

«Шкоды» у нас любят даже больше, чем «Фольксвагены». К тому же у «Фольксвагена» в России пока нет кроссовера меньше, чем «Тигуан». А у «Шкоды» есть «Карок». Многочисленные опросы показывают, что именно «Кароку», а не «Селтосу», «Крете», «Каптюру» или «Аркане», читатели отдали бы предпочтение.
К тому же «Карок» можно будет купить в модификации с уже проверенным турбомотором 1,4 TSI, от которого известно чего ждать, и классическим автоматом. Чуть позже появятся и другие модификации. Ликвиднее могли бы быть только машины с атмосферником, автоматом и полным приводом.

Hyundai Creta

Несмотря на то, что «Крета» уже старовата — у неё прошел рестайлинг, и через 3 года следует ждать новое поколение, — на данный момент именно Creta является самым консервативным и сбалансированным компактным кроссовером на рынке. Можно смело брать любую версию и радоваться, что продать её потом удастся без проблем и без большой потери в стоимости.
Все двигатели атмосферные, никаких вариаторов и роботов, только классический автомат или механика, да ещё полный привод может быть даже с младшим мотором и на «палке». Такие машины уходят на вторичке очень быстро, а учитывая уникальность предложения, спрос на них будет только расти.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Hyundai , Renault Kaptur , Kia , Hyundai Creta , Volkswagen , Renault , Skoda , Skoda Karoq , VolksWagen
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