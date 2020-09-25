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Что отвечать, если инспектор ГИБДД требует медицинскую справку 

Car.ru 47 минут назад
Инспектор требует медсправку: что ответить?
Фото: Car.ru
Даже начинающие автолюбители знают, что в автомобиле должен находиться пакет документов. В него входит техпаспорт на машину, страховка, а также водительское удостоверение. Но бывает так, что инспектор, остановивший автомобиль, требует у водителя еще и другие документы. Как быть тогда? Давайте разбираться.
Смоделируем ситуацию. Вас остановил инспектор ГИБДД. Вы предъявили ему действующее водительское удостоверение, СТС и страховой полис. Но инспектор просит показать еще и медицинскую справку.
И вот тут очень важно, не теряя самообладание, корректно пояснить инспектору, что вы только что показывали ему действующее удостоверение водителя, которое ни за что бы не выдали, будь у водителя проблемы со здоровьем. А сама медсправка не входит в перечень документации, которая должна находиться в автомобиле.
Если инспектор настаивает, включите камеру и записывайте все на видео. Можно еще позвонить на "горячую линию" ГИБДД.
А требовать предоставить медсправку инспектор может только от водителя, у которого прикреплен знак "инвалид", для подтверждения состояния здоровья и права использовать такой знак.
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Бортжурнал , ГИБДД
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