Инспектор требует медсправку: что ответить?

Даже начинающие автолюбители знают, что в автомобиле должен находиться пакет документов. В него входит техпаспорт на машину, страховка, а также водительское удостоверение. Но бывает так, что инспектор, остановивший автомобиль, требует у водителя еще и другие документы. Как быть тогда? Давайте разбираться.

Смоделируем ситуацию. Вас остановил инспектор ГИБДД . Вы предъявили ему действующее водительское удостоверение, СТС и страховой полис. Но инспектор просит показать еще и медицинскую справку.

И вот тут очень важно, не теряя самообладание, корректно пояснить инспектору, что вы только что показывали ему действующее удостоверение водителя, которое ни за что бы не выдали, будь у водителя проблемы со здоровьем. А сама медсправка не входит в перечень документации, которая должна находиться в автомобиле.

Если инспектор настаивает, включите камеру и записывайте все на видео. Можно еще позвонить на "горячую линию" ГИБДД.

А требовать предоставить медсправку инспектор может только от водителя, у которого прикреплен знак "инвалид", для подтверждения состояния здоровья и права использовать такой знак.