Проблемные Chrysler и Dodge отправили в ремонт

Росстандарт согласовал сервисную акцию, которая затронула 1099 автомобилей Chrysler и Dodge, проданных в России с 2007 года. В ремонт отправили модели Chrysler Town&Country (RT), Grand Voyager (RT), Dodge Nitro (KA).

Причиной акции стали эмблемы на водительских подушках безопасности (DAB) с плохим креплением, которое также могло ослабнуть со временем. В случае аварии эмблема может отвалиться от кожуха сработавшей подушки безопасности и незакреплённые детали полетят в салон.

Владельцев автомобилей с такими эмблемами оповестят о необходимости записаться на сервис по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта также опубликован список VIN-номеров проблемных Chrysler и Dodge.

В сервисных центрах на всех отозванных автомобилях бесплатно выполнят временный ремонт: демонтируют эмблемы и крепления. Решение для окончательного ремонта будет найдено позже, говорится в сообщении ведомства.