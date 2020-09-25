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Российские Chrysler и Dodge отправили в ремонт из-за травмоопасных эмблем

Motor.ruиещё 6
2 часа назад
Росстандарт согласовал сервисную акцию, которая затронула 1099 автомобилей Chrysler и Dodge, проданных в России с 2007 года. В ремонт отправили модели Chrysler Town&Country (RT), Grand Voyager (RT), Dodge Nitro (KA).
Проблемные Chrysler и Dodge отправили в ремонт
Фото: Motor.ruMotor.ru
Причиной акции стали эмблемы на водительских подушках безопасности (DAB) с плохим креплением, которое также могло ослабнуть со временем. В случае аварии эмблема может отвалиться от кожуха сработавшей подушки безопасности и незакреплённые детали полетят в салон.
Владельцев автомобилей с такими эмблемами оповестят о необходимости записаться на сервис по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта также опубликован список VIN-номеров проблемных Chrysler и Dodge.
В сервисных центрах на всех отозванных автомобилях бесплатно выполнят временный ремонт: демонтируют эмблемы и крепления. Решение для окончательного ремонта будет найдено позже, говорится в сообщении ведомства.
В конце августа из-за травмоопасных подушек безопасности в России отозвали почти 100 000 автомобилей Datsun. Отзывная кампания стала рекордной для российского подразделения японской марки.
Бортжурнал,Dodge Nitro,Datsun,Dodge,Chrysler,
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