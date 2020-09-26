Очистка радиатора автомобиля 

Работоспособность транспортного средства напрямую зависит от того, какой уход подбирает владелец. Есть такие люди, которые прочищают каждый уголок и сдувают каждую пылинку со своей машины. А есть и другие, они предпочитают совсем не задумываться о состоянии своего автомобиля, едет — уже надо радоваться.

Конечно, мы не будем упрекать никого — если есть деньги, чтобы покупать каждые два года новый автомобиль, можно даже и не заморачиваться о его работоспособности. Теперь непосредственно к заботливым владельцам. Очень часто хочется продлить срок эксплуатации на более длительный период. Чтобы добиться такого, нужно следить за исправностью и чистотой многих элементов, среди которых и радиатор. Когда автомобиль находится в движении, радиатор выполняет очень важную функцию — принимает на себя всю пыль и грязь, которая летит с дороги. Однако, такая тщательная работа, как правило, приводит к возникновению засоров — соты забиваются и не могут выполнять назначенные функции. Когда все эти загрязнения забиваются внутрь, они со временем образуют корку, которая вполне себе может плотно забить отверстия. В результате воздушный поток не сможет проходить внутрь, а мотор больше не будет охлаждаться в достаточном объеме. Заметим, что забиваться радиатор может не только с внешней, но и с внутренней части. В этом помогает ржавчина и продукты окисления. Поэтому, если есть план промыть радиатор, нужно делать это не только поверхностно. Для тотального прочищения элемент нужно будет снимать с транспортного средства. В противном случае, не получится вычистить грязь, которая скопилась между радиатором и конденсатором кондиционера — в этом промежутке часто собирает пух и семена.

Как прочистить без снятия. Если в автомобиле не предусмотрен кондиционер, прочистить радиатор можно намного проще, так как он один. Чтобы промыть элемент, не нужно его вытаскивать. Нужна будет лишь струя воды. Как правило, автовладельцы используют для этого шланг с мощным напором. Однако, переусердствовать тоже не стоит — высокая нагрузка может повредить пластины теплоотвода. Перед тем, как приступить к промывке, необходимо сделать экран за радиатором — для этого подойдет полиэтилен. Это предотвратит попадание воды и грязи на ремень, генератор, свечи. Все эти детали не боятся воды, но на них нельзя направлять струю под давлением. Кроме радиатора, современные автомобили оснащаются теплообменниками ГУРа, кондиционерами и интеркулерами. Очистить такие приборы без снятия радиатора нельзя.

Чистка со снятием. После того, как главный радиатор будет снят, нужно смочить все ячейки теплообменников водой с моющим средством. Для этого можно взять шампунь для автомобилей. Оставить средство на 10-15 минут, после этого промыть теплообменник водой — пока при вытекании она не будет прозрачной. Чтобы промыть радиатор изнутри, нужно несколько раз залить и слить воду. Ее можно разбавлять средством от накипи. Как часто мыть радиатор. Специалисты заявляют, что проводить такие процедуры нужно в апреле и июле. Весной очистка необходима для того, чтобы удалить отложения песка и реагентов, а летом — насекомых, пуха и семян. Генеральную уборку проводят раз в 80 000 км.

Итог. Радиатор в автомобиле выполняет очень важную функцию. Он накапливает в себе грязь и не пропускает ее внутрь. Кроме того, он проводит поток воздуха для охлаждения двигателя. Периодически этот элемент нужно прочищать. В противном случае, он не сможет выполнять назначенные свойства.